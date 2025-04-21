«Поступают звонки»: свердловский бизнесмен заявил об угрозах от фигурантов дела подполковника. Фото

Екатеринбургскому бизнесмену, которого езиды избили толпой, предложили мировую

21 апреля 2025 в 16:12 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел в декабре прошлого года на Шарташе Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело подполковника Банникова Екатеринбургский бизнесмен Василий Жуйков заявил URA.RU об угрозах со стороны окружения езидов Важи Гамояна и Раджи Джавояна, обвиненных в покушении на его убийство. Последних двух на прошлой неделе отпустили из СИЗО под домашний арест. Теперь Жуйков боится, что давление на него может усилиться. «Мне поступают звонки, я расцениваю их как угрозу. Кроме того, звонила женщина, которая представилась женой одного из обвиняемых. Она извинилась и стала предлагать деньги, видимо, чтобы я забрал заявление и пошел на мировую. Я отказался», — сказал Василий Жуйков. Он добавил, что его оппоненты на допросах якобы «переворачивают ситуацию». В частности, по его словам, они обвинили Жуйкова в том, что в день ЧП он ворвался к ним пьяный с пистолетом. «Понимая, что может начаться драка, я нажал тревожную кнопку и вызвал ЧОП „Дельта“. Когда [гости] стали меня окружать, я пытался вразумить их. Но мне пришлось достать травматический пистолет и выстрелить трижды в воздух, чтобы отпугнуть их. У меня получилось — они отошли, но ненадолго. Однако сейчас они утверждают, что я якобы завалился к ним пьяный и стал стрелять по ним», — заявил бизнесмен. Новость по теме В Екатеринбурге задержанный топ-силовик замял дело об избиении бизнесмена Жуйкова окружали во дворе возле его беседки. Испугавшись, он по сугробам (инцидент произошел в декабре 2024-го) отбежал к детской площадке. «Я думал, что туда-то они не полезут. Но им было все равно», — вспоминает коммерсант. По его словам, к нему подошел один из агрессоров с бутылкой в руке. Жуйков выстрелил и выбил бутылку. «Экспертиза подтвердила, что из пистолета я попал однажды. До этого я никогда не стрелял в людей, после случившегося просто обалдел, что сделал это. Выбора другого не было. Сработал инстинкт самосохранения, потому что на меня накинулись толпой», — продолжил он. Затем он выбежал на стоянку, где его продолжили избивать. Все прекратилось, когда Жуйкова своим телом накрыл незнакомец. «Возможно, это был кто-то из их компании», — добавил предприниматель. Затем к Жуйкову на помощь пришел сосед. Позже приехали правоохранители. Адвокат Раджи — Наталья Горшенина — заявила URA.RU, что считает изложенные сведения об угрозах надуманными. Защитник Важи — Злата Кирсанова согласилась с коллегой, сказав, что угроз от окружения Гамояна не было. «Мы попытались связаться, чтобы предложить компенсацию. Он отказался и попросил его больше не беспокоить, мы не беспокоим», — сказала Кирсанова. Александр Банников в суде Фото: Сергей Бодров © URA.RU О случившемся стало известно 21 февраля. Тогда же суд отправил Гамояна и Джавояна в следственный изолятор. На следующий день арестовали бывшего начальника отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова. По версии следствия, офицер получил 100 тысяч рублей от езидов за непривлечение к уголовной ответственности. На прошлой неделе Джавояна и Гамояна перевели под домашний арест. Жуйков не согласен с таким решением: «Никакой жалости ко мне не было. Меня просто забивали толпой. Повезло, что меня спасли. И теперь я узнаю, что их отпустили из СИЗО». Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Беседка, в которой отдыхала компания Фото: Сергей Бодров © URA.RU Здесь конфликт продолжился Фото: Сергей Бодров © URA.RU Детская площадка, у которой отбивался Жуйков Фото: Сергей Бодров © URA.RU Предприниматель уверяет, что его избивали и возле беседки Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский бизнесмен Василий Жуйков заявил URA.RU об угрозах со стороны окружения езидов Важи Гамояна и Раджи Джавояна, обвиненных в покушении на его убийство. Последних двух на прошлой неделе отпустили из СИЗО под домашний арест. Теперь Жуйков боится, что давление на него может усилиться. «Мне поступают звонки, я расцениваю их как угрозу. Кроме того, звонила женщина, которая представилась женой одного из обвиняемых. Она извинилась и стала предлагать деньги, видимо, чтобы я забрал заявление и пошел на мировую. Я отказался», — сказал Василий Жуйков. Он добавил, что его оппоненты на допросах якобы «переворачивают ситуацию». В частности, по его словам, они обвинили Жуйкова в том, что в день ЧП он ворвался к ним пьяный с пистолетом. «Понимая, что может начаться драка, я нажал тревожную кнопку и вызвал ЧОП „Дельта“. Когда [гости] стали меня окружать, я пытался вразумить их. Но мне пришлось достать травматический пистолет и выстрелить трижды в воздух, чтобы отпугнуть их. У меня получилось — они отошли, но ненадолго. Однако сейчас они утверждают, что я якобы завалился к ним пьяный и стал стрелять по ним», — заявил бизнесмен. Жуйкова окружали во дворе возле его беседки. Испугавшись, он по сугробам (инцидент произошел в декабре 2024-го) отбежал к детской площадке. «Я думал, что туда-то они не полезут. Но им было все равно», — вспоминает коммерсант. По его словам, к нему подошел один из агрессоров с бутылкой в руке. Жуйков выстрелил и выбил бутылку. «Экспертиза подтвердила, что из пистолета я попал однажды. До этого я никогда не стрелял в людей, после случившегося просто обалдел, что сделал это. Выбора другого не было. Сработал инстинкт самосохранения, потому что на меня накинулись толпой», — продолжил он. Затем он выбежал на стоянку, где его продолжили избивать. Все прекратилось, когда Жуйкова своим телом накрыл незнакомец. «Возможно, это был кто-то из их компании», — добавил предприниматель. Затем к Жуйкову на помощь пришел сосед. Позже приехали правоохранители. Адвокат Раджи — Наталья Горшенина — заявила URA.RU, что считает изложенные сведения об угрозах надуманными. Защитник Важи — Злата Кирсанова согласилась с коллегой, сказав, что угроз от окружения Гамояна не было. «Мы попытались связаться, чтобы предложить компенсацию. Он отказался и попросил его больше не беспокоить, мы не беспокоим», — сказала Кирсанова. О случившемся стало известно 21 февраля. Тогда же суд отправил Гамояна и Джавояна в следственный изолятор. На следующий день арестовали бывшего начальника отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова. По версии следствия, офицер получил 100 тысяч рублей от езидов за непривлечение к уголовной ответственности. На прошлой неделе Джавояна и Гамояна перевели под домашний арест. Жуйков не согласен с таким решением: «Никакой жалости ко мне не было. Меня просто забивали толпой. Повезло, что меня спасли. И теперь я узнаю, что их отпустили из СИЗО». Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.