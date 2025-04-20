В ХМАО вернутся заморозки

В конце апреля ХМАО ждут ночные заморозки и смешанные осадки из-за непостоянной весенней погоды. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 22 по 24 апреля в регионе прогнозируются снег, дождь, порывы ветра до 18 м/с, а температура ночью опустится до -15°C.
«22 апреля облачно с прояснениями. Ночью местами дождь и мокрый снег, температура 0…-5°C, при прояснениях до -12°C. Днем осадки усилятся, ветер северо-западный с порывами до 17 м/с. Температура днем +4…+9°C, на востоке до -1°C, в Кондинском районе — до +19°C. 23 апреля снег и мокрый снег, ветер до 18 м/с. Ночью 0…-5°C, днем 0…+5°C. 24 апреля похолодает: ночью до -15°C, днем 0…+5°C, местами до +10°C», — сообщают синоптики.
Данные Gismeteo по городам с 22 по 24 апреля:
- Ханты-Мансийск: днем +1…+5°C, ночью до -5°C. 22 и 24 апреля — снег с дождем. Ветер до 10 м/с.
- Сургут: днём 0…+2°C, ночью -5…-8°C. Во вторник — снег с дождем. Ветер до 15 м/с.
- Нижневартовск: днем -1…+3°C, ночью -6…-8°C. 22–23 апреля — снег с дождем. Ветер до 14 м/с.
- Нефтеюганск: днём 0…+3°C, ночью до -9°C. 22 апреля — снег с дождем. Ветер до 12 м/с.
Ранее URA.RU писало, что по прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе в ХМАО придет потепление. Местами до +19 градусов.
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