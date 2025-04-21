Скейт-площадку у памятника Ленину в Верхней Пышме закрыли. Фото

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На площадку не пускают скейтбордистов
На площадку не пускают скейтбордистов Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) закрыли скейт-площадку у памятника Ленину после громкого скандала из-за рампы, которую пристроили к постаменту. Ее прикрыли тоже, передает корреспондент URA.RU.

Рампу под памятником полностью укрыли от глаз горожан, а на самой площадке продолжается реконструкция. Соседние рампы пока что остаются на месте, однако молодежь катается на другой скейт-площадке.

Об открытии площадки в Верхней Пышме, частью которого якобы стал памятник Ленину, сообщали в Федерации скейтбординга России. Представители организации показали снимки рамп, находящихся прямо под постаментом. Вскоре в горадминистрации назвали «визуализацией» и «шуткой» появление рамп на постаменте. Они настаивали, что скейт-площадка по проекту отнесена в другое место.

В мэрии намерены построить скейт-площадку в другом месте
В мэрии намерены построить скейт-площадку в другом месте
Фото:
На площади продолжается реконструкция
На площади продолжается реконструкция
Фото:
Дети катаются на соседней площадке
Дети катаются на соседней площадке
Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) закрыли скейт-площадку у памятника Ленину после громкого скандала из-за рампы, которую пристроили к постаменту. Ее прикрыли тоже, передает корреспондент URA.RU. Рампу под памятником полностью укрыли от глаз горожан, а на самой площадке продолжается реконструкция. Соседние рампы пока что остаются на месте, однако молодежь катается на другой скейт-площадке. Об открытии площадки в Верхней Пышме, частью которого якобы стал памятник Ленину, сообщали в Федерации скейтбординга России. Представители организации показали снимки рамп, находящихся прямо под постаментом. Вскоре в горадминистрации назвали «визуализацией» и «шуткой» появление рамп на постаменте. Они настаивали, что скейт-площадка по проекту отнесена в другое место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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