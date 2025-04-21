В Верхней Пышме (Свердловская область) закрыли скейт-площадку у памятника Ленину после громкого скандала из-за рампы, которую пристроили к постаменту. Ее прикрыли тоже, передает корреспондент URA.RU.
Рампу под памятником полностью укрыли от глаз горожан, а на самой площадке продолжается реконструкция. Соседние рампы пока что остаются на месте, однако молодежь катается на другой скейт-площадке.
Об открытии площадки в Верхней Пышме, частью которого якобы стал памятник Ленину, сообщали в Федерации скейтбординга России. Представители организации показали снимки рамп, находящихся прямо под постаментом. Вскоре в горадминистрации назвали «визуализацией» и «шуткой» появление рамп на постаменте. Они настаивали, что скейт-площадка по проекту отнесена в другое место.
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