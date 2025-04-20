В Тюмени за неделю произошло 13 ландшафтных пожаров

Общая площадь пожаров с начала сезона превысила 178 гектаров
В Тюмени количество ландшафтных пожаров составило 13 штук за неделю. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС.
«За прошедшую неделю в области произошло 13 ландшафтных пожаров на общей площади 60,72 гектаров. За нарушения требований пожарной безопасности к ответственности привлечены 8 человек», — говорится в сообщении.
При этом неделей ранее в регионе было зарегистрировано 11 ландшафтных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона спасатели зарегистрировали 41 такое возгорание.
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