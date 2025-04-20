20 апреля 2025

В Тюмени за неделю произошло 13 ландшафтных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь пожаров с начала сезона превысила 178 гектаров
Общая площадь пожаров с начала сезона превысила 178 гектаров Фото:

В Тюмени количество ландшафтных пожаров составило 13 штук за неделю. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС.

«За прошедшую неделю в области произошло 13 ландшафтных пожаров на общей площади 60,72 гектаров. За нарушения требований пожарной безопасности к ответственности привлечены 8 человек», — говорится в сообщении.

При этом неделей ранее в регионе было зарегистрировано 11 ландшафтных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона спасатели зарегистрировали 41 такое возгорание.

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В Тюмени количество ландшафтных пожаров составило 13 штук за неделю. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС. «За прошедшую неделю в области произошло 13 ландшафтных пожаров на общей площади 60,72 гектаров. За нарушения требований пожарной безопасности к ответственности привлечены 8 человек», — говорится в сообщении. При этом неделей ранее в регионе было зарегистрировано 11 ландшафтных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона спасатели зарегистрировали 41 такое возгорание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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