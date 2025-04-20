Губернатор ХМАО предложил способ сохранить объекты культурного наследия

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук нашел способ сохранить объекты культурного наследия. На главном форуме чиновников страны «Малая Родина — сила России» он заявил, что сейчас эта процедура настолько бюрократизирована, что к ее завершению уже зачастую сохранять оказывается нечего, и предложил привлекать инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.
«В завершение — о тех выводах, которые были сделаны в рамках наших региональных дней. Это как раз предложение по модернизации и донастройке той самой нормативно-правовой базы, которая направлена на сохранение культурного наследия. Мне приятно, что Жанна Владимировна [Алексеева] уже в рамках своего сегодняшнего выступления сказала, что от проблем на местах, от отношения к ОКН, которое слишком зарегулировано, мы зачастую теряем то самое культурное наследие, которое объективно дошло до наших дней», — заметил Кухарук, поддержав замминистра культуры РФ Жанну Алексееву.
Участники форума после регионального дня в Ханты-Мансийске вышли с инициативой — направили резолюцию на федеральный уровень, чтобы власти разрешили привлекать к спасению исторических зданий частных инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Это должно сократить сроки определения стоимости и проведения работ. Переложить реставрацию, консервацию и приспособление объектов к современному использованию тоже можно будет на бизнес. «Коммерчески привлекательные цели дадут вторую жизнь объектам культурного наследия», — уточнил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук выступил на форуме «Малая Родина — сила России», который считается крупнейшим мероприятием для муниципалов страны. Он был экспертом панельной дискуссии «Наследие и идентичность: векторы культурного развития России» и поделился опытом поддержки КМНС в регионе.
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