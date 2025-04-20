Губернатор ХМАО выступил на главном форуме российских чиновников

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук выступил на форуме «Малая Родина — сила России», который считается крупнейшим мероприятием для муниципалов страны. Он был ведущим панельной дискуссии «Наследие и идентичность: векторы культурного развития России», сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Губернатор Югры Кухарук заявил, что видит свою миссию и миссию муниципальных властей в том числе в сохранении культурного и исторического наследия страны. Для Югры 2025 год, не только год 80-летия Победы, но и юбилейный для округа — ему исполняется 95 лет», — сообщает журналист.
Глава региона подчеркнул: специфика ХМАО такова, что на «Большую нефтяную стройку» СССР собирались представители множества национальностей. При этом, властям необходимо прилагать усилия для сохранения культуры коренных народов: ханты, манси, лесных ненцев. Для этого в Югре создаются все условия — IT-стойбища с высокоскоростным интернетом, виртуальная школа-сад для КМНС.
Также губернатор подчеркнул, что в округе ведут уникальный региональный реестр нематериального наследия Югры. Всего их в цифровом реестре 109. Также регулярно проводятся локальные фестивали и праздники коренных народов: зимой отмечают День оленевода, летом проходит гонка на обласах (сибирская лодка-долбленка, используется коренными народами для сплава по реке — прим. URA.RU). «Все это проводится не только за счет бюджета, но и силами общественных организаций, и на средства нефтяных компаний», — уточнил Кухарук.
В числе участников югорской делегации первый заместитель губернатора Югры Павел Тараканов, директор департамента внутренней политики Кирилл Харитонов и главы муниципалитетов. Журналисты заметили на форуме главу Ханты-Мансийска Максима Ряшина и Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина, мэров Сургута Максима Слепова и Радужного Сергея Жестовского, глав опорных городов «Лукойла» — Урая и Лангепаса — Тимура Закирзянова и Сергея Горобченко, а также нового градоначальника Когалыма Тимура Агадуллина.
Ранее в Ханты-Мансийске прошел региональный день форума «Малая Родина — сила России», на котором представители муниципальной власти со всей страны попытались с помощью обсуждения решить вопросы по сохранению культурно-исторического наследия. Югра, в свою очередь, представила уже работающие в регионе практики.
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