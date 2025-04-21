В Кургане в районе нового крытого Некрасовского рынка избавляются от торгового центра за 70,5 миллиона рублей. Комплекс зданий продают из-за убыточности. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщил владелец недвижимости.
«Бизнес стал убыточным после повышения налогов, поэтому продается», — объяснил URA.RU причину продажи торгового центра собственник. Он также уточнил, что после продажи инвестировать деньги в новый проект не планирует, поскольку с высокой ставкой ЦБ вклад будет больше приносить прибыли.
В комплeкс зданий входит три кaпитaльные и два врeмeнныx стpоений на двух земельных учacткаx. В объекты находятся в coбственности. Общая площадь недвижимости составляет почти 1900 квадратов. Торговые площади сданы трем аpендатоpaм. В зданиях располагаются магазины по продаже мебели, строительных материалов, керамической плитки и сантехники.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу двухэтажный торговый центр в районе хлебокомбината. Собственник оценил недвижимость на 60 миллионов рублей. За несколько месяцев владелец скинул стоимость ТЦ на десятки миллионов.
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