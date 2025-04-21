За минувшие выходные сотрудники полиции Кургана задержали 25 человек на пересечении улиц Советская и Пичугина, где сосредоточено семь ночных баров. Из них 11 человек были задержаны за массовую драку у бара. Об этом сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В минувшие выходные на обозначенной территории к административной ответственности привлечено 25 человек из числа посетителей, 22 доставлены в отдел полиции №1 УМВД России по городу Кургану, из них 11 — за массовую драку», — сообщает URA.RU ведомство. Правоохранители регулярно проводят рейды в данном районе для предотвращения инцидентов, связанных с нарушением общественного порядка.
Помимо этого, в УМВД добавили, что в период празднования Пасхи к обеспечению безопасности были привлечены свыше 110 полицейских, 80 сотрудников Росгвардии, 27 дружинников и 20 представителей казачества. Они несли службу у православных храмов города. Также за выходные дни дорожная полиция Курганской области отстранила от управления 41 водителя за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, а пятеро из них были задержаны повторно за аналогичное нарушение. На штрафстоянку отправлено 85 машин.
Источники URA.RU, приближенные к общественным организациям, возмущены тем, что различные ведомства перестали вести проверки в месте сосредоточения баров. «Один раз проверили, закрыли ненадолго и успокоились. Необходим постоянный контроль, иначе от драк и хулиганства в центре города курганцам никогда не избавиться», — говорят собеседники агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция пресекла драку у бара в Кургане. Утром 20 апреля у бара «Егерь» на улице Советской произошла потасовка между нетрезвыми посетителями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».