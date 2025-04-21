В Кургане за массовую драку у бара полиция задержала 11 человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане задержали 11 человек за массовую драку у бара
В Кургане задержали 11 человек за массовую драку у бара Фото:

За минувшие выходные сотрудники полиции Кургана задержали 25 человек на пересечении улиц Советская и Пичугина, где сосредоточено семь ночных баров. Из них 11 человек были задержаны за массовую драку у бара. Об этом сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В минувшие выходные на обозначенной территории к административной ответственности привлечено 25 человек из числа посетителей, 22 доставлены в отдел полиции №1 УМВД России по городу Кургану, из них 11 — за массовую драку», — сообщает URA.RU ведомство. Правоохранители регулярно проводят рейды в данном районе для предотвращения инцидентов, связанных с нарушением общественного порядка.

Помимо этого, в УМВД добавили, что в период празднования Пасхи к обеспечению безопасности были привлечены свыше 110 полицейских, 80 сотрудников Росгвардии, 27 дружинников и 20 представителей казачества. Они несли службу у православных храмов города. Также за выходные дни дорожная полиция Курганской области отстранила от управления 41 водителя за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, а пятеро из них были задержаны повторно за аналогичное нарушение. На штрафстоянку отправлено 85 машин.

Источники URA.RU, приближенные к общественным организациям, возмущены тем, что различные ведомства перестали вести проверки в месте сосредоточения баров. «Один раз проверили, закрыли ненадолго и успокоились. Необходим постоянный контроль, иначе от драк и хулиганства в центре города курганцам никогда не избавиться», — говорят собеседники агентства. 

Ранее URA.RU сообщало, что полиция пресекла драку у бара в Кургане. Утром 20 апреля у бара «Егерь» на улице Советской произошла потасовка между нетрезвыми посетителями.

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За минувшие выходные сотрудники полиции Кургана задержали 25 человек на пересечении улиц Советская и Пичугина, где сосредоточено семь ночных баров. Из них 11 человек были задержаны за массовую драку у бара. Об этом сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В минувшие выходные на обозначенной территории к административной ответственности привлечено 25 человек из числа посетителей, 22 доставлены в отдел полиции №1 УМВД России по городу Кургану, из них 11 — за массовую драку», — сообщает URA.RU ведомство. Правоохранители регулярно проводят рейды в данном районе для предотвращения инцидентов, связанных с нарушением общественного порядка. Помимо этого, в УМВД добавили, что в период празднования Пасхи к обеспечению безопасности были привлечены свыше 110 полицейских, 80 сотрудников Росгвардии, 27 дружинников и 20 представителей казачества. Они несли службу у православных храмов города. Также за выходные дни дорожная полиция Курганской области отстранила от управления 41 водителя за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, а пятеро из них были задержаны повторно за аналогичное нарушение. На штрафстоянку отправлено 85 машин. Источники URA.RU, приближенные к общественным организациям, возмущены тем, что различные ведомства перестали вести проверки в месте сосредоточения баров. «Один раз проверили, закрыли ненадолго и успокоились. Необходим постоянный контроль, иначе от драк и хулиганства в центре города курганцам никогда не избавиться», — говорят собеседники агентства.  Ранее URA.RU сообщало, что полиция пресекла драку у бара в Кургане. Утром 20 апреля у бара «Егерь» на улице Советской произошла потасовка между нетрезвыми посетителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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