Житель Волгограда мечтал захватить городскую администрацию

В Волгограде сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке захвата здания городской администрации. Об этом сообщило местное СМИ «Блокнот».
«Сотрудники волгоградского УФБС задержали 34-летнего мужчину, который планировал захват городской администрации. Страшным планам волгоградца осуществиться не удалось», — рассказал «Блокнот». Там уточнили, что житель Волгограда подозревается в сотрудничестве с террористическими организациями, находящимися под контролем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
На первоначальном этапе мужчина передавал сведения о жителях региона, которые отправились в зону проведения специальной военной операции. Согласно материалам следствия, он планировал захват здания администрации Волгограда после получения финансовой поддержки и вооружения от своих иностранных кураторов.
Во время допроса задержанный признался, что намеревался организовать захват с целью привлечения общественного внимания и выдвинуть требование о прекращении специальной военной операции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае признания вины ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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