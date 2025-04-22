Стало известно, когда в Сургут прибудет ретро-поезд «Эшелон Победы»

Передвижной музей «Эшелон Победы» прибудет в Сургут 17 мая. Это уникальный музей, состоящий из 17 вагонов, воссоздающих атмосферу Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщила заместитель председателя городской думы Эмилия Трапезникова.
«17 мая по улице Привокзальная, 11 будет работать „Эшелон Победы“. С 13 до 18 часов. Передвижной музей будет состоять из 17 экскурсионных вагонов», — сообщила Трапезникова.
К 80-летию Победы в состав добавили исторический санитарный вагон, бронеплатформу и грузовой вагон с инсталляцией «Вагон памяти» — на его стенах разместили фотографии фронтовиков.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО после двухлетнего перерыва в мае приедет «Эшелон Победы». Подвижной состав, который был в эксплуатации в военное время и тяжелый послевоенный период, включает в себя солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню.
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