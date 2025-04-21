У врип мэра Кургана Антона Науменко состоялся решающий этап перед выборами главы города. 21 апреля у чиновника была очередная попытка сдать тест для градоначальников. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству.
«У него прошло обучение и само тестирование. Результаты пока не раскрывают. Известно то, что он прошел оба испытания. В мэрии надеются, что он все сдал, так как от оценки зависит, пройдут ли выборы главы города», — говорят URA.RU источники.
Известно, что до этого у Науменко уже было несколько попыток сдать тестирование. Есть версия, что по этой причине, в том числе, предыдущие конкурсы либо переносились, либо не состоялись. При этом, источники уверены, что результат экзамена для Науменко закончится хорошо, а третьи выборы главы Кургана состоятся в апреле.
Некоторые источники видят сходство нынешней попытки и прошлого конкурса. Тогда выборы не состоялись, так как претендент Дмитрий Жуковский снял свою кандидатуру. В этот раз в выборах участвуют также два человека — сам Антон Науменко и юрист из областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Также комментарий журналист направила запрос в аппарат городской думы. Ответа пока нет. Информация будет дополнена после получения комментария.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».