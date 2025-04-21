Сенатору от Пермского края Климову предрекли уход из Совета Федерации

Сенатор от Пермского края Андрей Климов, вероятно, покинет Совет Федерации. Это может произойти в сентябре после выбора губернатора, рассказал URA.RU источник в политтусовке региона. По его словам, краевые власти якобы недовольны тем, как Прикамье было представлено в Совфеде в конце марта-начале апреля, когда в столице проходили дни региона.
«По одной из версий, со стороны краевых властей к Климову есть претензии по качеству подготовки дней Прикамья, которые проходили в Совете Федерации с 31 марта по 2 апреля. Осенью, после губернаторских выборов, власти края определятся с новым представителем региона в верхнюю плату парламента», — отмечает источник агентства. Климов в беседе с URA.RU не стал комментировать указанную информацию, посоветовав «обратиться к Конституции». По информации источника URA.RU в администрации губернатора Пермского края, вопрос ротации членов Совета Федерации РФ «на данный момент не рассматривается».
Климов вошел в Совфед в 2012 году. До этого он являлся депутатом Госдумы, первым зампредседателя комитета Госдумы по международным делам. Имеет ученую степень доктора экономических наук. В 2022 году сенатора наградили орденом Александра Невского. Также он имеет орден Почета и орден Дружбы.
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