Президент «Южуралзолота» Струков не стал переизбираться в челябинский парламент

Президент ООО «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков не будет участвовать в выборах в парламент региона в 2025 года. По его округу на праймериз «Единой России» заявился Сергей Евтеев, управляющий одним из активов олигарха.
Согласно информации, появившейся на сайте праймериз, гендиректор ООО «Бизнес-Актив» Евтеев собирается баллотироваться в округе №24. В этом округе, ранее носившем название «Верхнеуральский», с 2000 года избирался в заксобрание Челябинской области президент УК «ЮГК» Константин Струков.
Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 14 сентября. Жителям предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам.
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