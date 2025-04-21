Президент «Южуралзолота» Струков не стал переизбираться в челябинский парламент

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Константин Струков подвел черту под политической деятельностью
Константин Струков подвел черту под политической деятельностью Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Президент ООО «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков не будет участвовать в выборах в парламент региона в 2025 года. По его округу на праймериз «Единой России» заявился Сергей Евтеев, управляющий одним из активов олигарха.

Согласно информации, появившейся на сайте праймериз, гендиректор ООО «Бизнес-Актив» Евтеев собирается баллотироваться в округе №24. В этом округе, ранее носившем название «Верхнеуральский», с 2000 года избирался в заксобрание Челябинской области президент УК «ЮГК» Константин Струков.

Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 14 сентября. Жителям предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам.

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Президент ООО «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков не будет участвовать в выборах в парламент региона в 2025 года. По его округу на праймериз «Единой России» заявился Сергей Евтеев, управляющий одним из активов олигарха. Согласно информации, появившейся на сайте праймериз, гендиректор ООО «Бизнес-Актив» Евтеев собирается баллотироваться в округе №24. В этом округе, ранее носившем название «Верхнеуральский», с 2000 года избирался в заксобрание Челябинской области президент УК «ЮГК» Константин Струков. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 14 сентября. Жителям предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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