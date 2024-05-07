07 мая 2024

VIP-челябинцы в последний момент заявятся на выборы в гордуму

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В честь Дня Государственного флага РФ в центре Челябинска развернули 30-метровый триколор. Челябинск, день флага, медведь единая россия
В Челябинске начался последний день приема документов на участие в праймериз ЕР Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Несколько высокопоставленных челябинцев намерены заявиться на праймериз в гордуму Челябинска 8 мая, в последний день приема документов. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах.

«Ожидается, что сегодня подадут заявления о регистрации на праймериз глава облисполкома партии „Единая Россия“ Виталий Маслов, первый вице-спикер заксобрания региона Денис Моисеев и глава комитета областного парламента Сергей Буяков», — сообщил инсайдер.

Также, по его словам, 8 мая единороссы ждут документы замдиректора по работе с персоналом Челябинского цинкового завода (АО «ЧЦЗ») Олега Осипенко, члена регионального штаба ОНФ Вячеслава Курилина и гендиректора ООО «Бизнес-Сити» Сергея Евтеева, которого считают человеком миллиардера из Forbes, депутата засобрания области Константина Струкова. Также намерен зарегистрироваться действующий депутат гордумы Рафаил Шафигулин. В реготделении ЕР воздержались от комментариев.

Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.

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Несколько высокопоставленных челябинцев намерены заявиться на праймериз в гордуму Челябинска 8 мая, в последний день приема документов. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах. «Ожидается, что сегодня подадут заявления о регистрации на праймериз глава облисполкома партии „Единая Россия“ Виталий Маслов, первый вице-спикер заксобрания региона Денис Моисеев и глава комитета областного парламента Сергей Буяков», — сообщил инсайдер. Также, по его словам, 8 мая единороссы ждут документы замдиректора по работе с персоналом Челябинского цинкового завода (АО «ЧЦЗ») Олега Осипенко, члена регионального штаба ОНФ Вячеслава Курилина и гендиректора ООО «Бизнес-Сити» Сергея Евтеева, которого считают человеком миллиардера из Forbes, депутата засобрания области Константина Струкова. Также намерен зарегистрироваться действующий депутат гордумы Рафаил Шафигулин. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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