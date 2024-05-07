Политика Выборы VIP-челябинцы в последний момент заявятся на выборы в гордуму 08 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 + В Челябинске начался последний день приема документов на участие в праймериз ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Несколько высокопоставленных челябинцев намерены заявиться на праймериз в гордуму Челябинска 8 мая, в последний день приема документов. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах. «Ожидается, что сегодня подадут заявления о регистрации на праймериз глава облисполкома партии „Единая Россия“ Виталий Маслов, первый вице-спикер заксобрания региона Денис Моисеев и глава комитета областного парламента Сергей Буяков», — сообщил инсайдер. Также, по его словам, 8 мая единороссы ждут документы замдиректора по работе с персоналом Челябинского цинкового завода (АО «ЧЦЗ») Олега Осипенко, члена регионального штаба ОНФ Вячеслава Курилина и гендиректора ООО «Бизнес-Сити» Сергея Евтеева, которого считают человеком миллиардера из Forbes, депутата засобрания области Константина Струкова. Также намерен зарегистрироваться действующий депутат гордумы Рафаил Шафигулин. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Несколько высокопоставленных челябинцев намерены заявиться на праймериз в гордуму Челябинска 8 мая, в последний день приема документов. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах. «Ожидается, что сегодня подадут заявления о регистрации на праймериз глава облисполкома партии „Единая Россия“ Виталий Маслов, первый вице-спикер заксобрания региона Денис Моисеев и глава комитета областного парламента Сергей Буяков», — сообщил инсайдер. Также, по его словам, 8 мая единороссы ждут документы замдиректора по работе с персоналом Челябинского цинкового завода (АО «ЧЦЗ») Олега Осипенко, члена регионального штаба ОНФ Вячеслава Курилина и гендиректора ООО «Бизнес-Сити» Сергея Евтеева, которого считают человеком миллиардера из Forbes, депутата засобрания области Константина Струкова. Также намерен зарегистрироваться действующий депутат гордумы Рафаил Шафигулин. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям