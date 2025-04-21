Национализированный бассейн «Электрометаллург» в Челябинске отремонтируют за 14,6 млн рублей. Фото

Бассейн «Электрометаллург» в Челябинске отремонтируют за 14,6 млн рублей
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Отремонтировать здание бассейна подрядчик должен будет к 20 декабря 2025 года
Отремонтировать здание бассейна подрядчик должен будет к 20 декабря 2025 года Фото:

В Челябинске национализированный бассейн «Электрометаллург» отремонтируют до конца 2025 года. Подрядчика для выполнения работ стоимостью 14,6 миллиона рублей ищет администрация бассейна «Строитель», сообщается на сайте госзакупок.

«Проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации объекта. Реконструкция здания бассейна, расположенного на улице Российской, дом 40. Начальная цена — 14 659 912 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.

Администрация бассейна «Строитель» планирует приступить к ремонту в ближайшее время. Дизайн-проект реконструкции объекта уже одобрен: он предполагает возведение комплекса с фитнес-центром, также на территории появятся три бассейна. Кроме того, там будут зоны отдыха, залы ожидания, зоны торговли и столовая. Согласно документации, победитель аукциона должен будет сдать объект к 20 декабря 2025 года.

Ранее бассейн был передан в собственность государства. Его пришлось закрыть в декабре 2021 года после трехмесячной экспертизы, которую выполнили специалисты Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Обследование всех конструкций и строительных элементов закончилось неутешительным выводом. Ради безопасности посетителей спорткомплекс было решено закрыть на ремонт.

Так выглядит здание внутри на данный момент
Так выглядит здание внутри на данный момент
Фото:

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В Челябинске национализированный бассейн «Электрометаллург» отремонтируют до конца 2025 года. Подрядчика для выполнения работ стоимостью 14,6 миллиона рублей ищет администрация бассейна «Строитель», сообщается на сайте госзакупок. «Проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации объекта. Реконструкция здания бассейна, расположенного на улице Российской, дом 40. Начальная цена — 14 659 912 рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Администрация бассейна «Строитель» планирует приступить к ремонту в ближайшее время. Дизайн-проект реконструкции объекта уже одобрен: он предполагает возведение комплекса с фитнес-центром, также на территории появятся три бассейна. Кроме того, там будут зоны отдыха, залы ожидания, зоны торговли и столовая. Согласно документации, победитель аукциона должен будет сдать объект к 20 декабря 2025 года. Ранее бассейн был передан в собственность государства. Его пришлось закрыть в декабре 2021 года после трехмесячной экспертизы, которую выполнили специалисты Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Обследование всех конструкций и строительных элементов закончилось неутешительным выводом. Ради безопасности посетителей спорткомплекс было решено закрыть на ремонт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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