В Челябинске национализированный бассейн «Электрометаллург» отремонтируют до конца 2025 года. Подрядчика для выполнения работ стоимостью 14,6 миллиона рублей ищет администрация бассейна «Строитель», сообщается на сайте госзакупок.
«Проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации объекта. Реконструкция здания бассейна, расположенного на улице Российской, дом 40. Начальная цена — 14 659 912 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.
Администрация бассейна «Строитель» планирует приступить к ремонту в ближайшее время. Дизайн-проект реконструкции объекта уже одобрен: он предполагает возведение комплекса с фитнес-центром, также на территории появятся три бассейна. Кроме того, там будут зоны отдыха, залы ожидания, зоны торговли и столовая. Согласно документации, победитель аукциона должен будет сдать объект к 20 декабря 2025 года.
Ранее бассейн был передан в собственность государства. Его пришлось закрыть в декабре 2021 года после трехмесячной экспертизы, которую выполнили специалисты Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Обследование всех конструкций и строительных элементов закончилось неутешительным выводом. Ради безопасности посетителей спорткомплекс было решено закрыть на ремонт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!