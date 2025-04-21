У одного из курганских бутлегеров нашли новую большую партию незаконных сигарет

Курганские полицейские обнаружили 5,5 тысяч пачек незаконных сигарет
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее подозреваемый входил в группу лиц, занимавшихся нелегальным оборотом алкоголя и табака
Ранее подозреваемый входил в группу лиц, занимавшихся нелегальным оборотом алкоголя и табака Фото:

В Кургане сотрудники полиции выявили причастность 35-летнего бутлегера к дополнительному эпизоду незаконной торговли сигаретами. Ранее подозреваемый входил в группу лиц, занимавшихся нелегальным оборотом алкоголя и табака. Полиция изъяла 5,5 тысяч пачек табака. Об этом сообщает пресс-служба полиции Курганской области.

«Так, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 4 тысяч пачек изъяты оперуполномоченными в одном из торговых объектов Кургана. Около 5,5 тысяч пачек табачной продукции изъяты из квартиры в жилом доме в Западном районе областного центра», — пишет ведомство. В настоящее время следователем УМВД возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают расследование, выясняют обстоятельства противоправной деятельности группы, а также устанавливают все точки сбыта незаконной продукции.

Ранее в Кургане в рамках расследования уголовного дела о нелегальном обороте алкоголя и табака у одного из подозреваемых уже изымали около пяти тысяч пачек немаркированных сигарет и порядка 20 тысяч бутылок паленого алкоголя. По делу проходят трое местных жителей.

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В Кургане сотрудники полиции выявили причастность 35-летнего бутлегера к дополнительному эпизоду незаконной торговли сигаретами. Ранее подозреваемый входил в группу лиц, занимавшихся нелегальным оборотом алкоголя и табака. Полиция изъяла 5,5 тысяч пачек табака. Об этом сообщает пресс-служба полиции Курганской области. «Так, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 4 тысяч пачек изъяты оперуполномоченными в одном из торговых объектов Кургана. Около 5,5 тысяч пачек табачной продукции изъяты из квартиры в жилом доме в Западном районе областного центра», — пишет ведомство. В настоящее время следователем УМВД возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают расследование, выясняют обстоятельства противоправной деятельности группы, а также устанавливают все точки сбыта незаконной продукции. Ранее в Кургане в рамках расследования уголовного дела о нелегальном обороте алкоголя и табака у одного из подозреваемых уже изымали около пяти тысяч пачек немаркированных сигарет и порядка 20 тысяч бутылок паленого алкоголя. По делу проходят трое местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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