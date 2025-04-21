Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал с рабочим визитом в город Далянь китайской провинции Ляонин, где посетил металлургическое производство Dongbei Special SteelGroup. Опыт, когда промышленные предприятия переносят на окраину города, крайне важен для Челябинска, сообщил Текслер.
«Dongbei Special SteelGroup — один из ведущих металлургических предприятий, где производят и специализированные виды стали. Еще это и очень полезный для Челябинска опыт по переносу крупных предприятий», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Предприятие выпускает высококачественную сталь для аэрокосмической отрасли, ядерной энергетики и является лидером в своей области. Компания несет ответственность за более чем 50% научно-исследовательских проектов Китая по разработке новых материалов для черной металлургии. Мощности Dongbei Special SteelGroup в год составляют более 2,3 млн тонн. Продукция экспортируется в 30 стран мира.
В целом поездка в Далянь была направлена на установление деловых связей с китайскими предприятиями. «Мы видим большой потенциал для сотрудничества в металлургии и машиностроении, включая возможность локализации производства в Челябинской области», — заявил Текслер.
Далянь является вторым по величине городом провинции Ляонин (КНР) и одним из самых экономически развитых городов мира. Здесь находится самый крупный морской порт в стране и строится самый большой в мире аэропорт.
Текслер в 2024 году принял участие в заключении соглашений о сотрудничестве предприятий Челябинской области и китайских партнеров. Подписание документов состоялось в первый день прибытия в Китай правительственной делегации во главе с президентом Владимиром Путиным.
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