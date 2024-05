Челябинский губернатор Текслер рассказал, как прошел первый день поездки в Китай. Видео

Губернатор Текслер: наши предприятия подписали соглашения с партнерами из КНР

Текслер обсудил с руководством Хэйлудзян дальнейшее взаимодействие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заключении соглашений о сотрудничестве предприятий региона и китайских партнеров. Подписание документов состоялось в первый день прибытия в Китай правительственной делегации во главе с президентом Владимиром Путиным. «Вчера с руководством провинции Хэйлудзян договорились о взаимодействии в сфере образования, науки, конечно, экономики и логистики. Также наши предприятия подписали соглашения с китайскими партнерами. Будем экономическое сотрудничество продолжать дальше», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Одно из соглашений компания «Форэнерго» заключила с Linyi City Jinhao Line Fitting Co. Сотрудничество позволит совместно производить детали для стеклянных изоляторов и линейной арматуры в Южноуральске. В год завод будет выпускать порядка 4,2 тысячи тонн изделий. Компания «Композит Групп Челябинск» заключила сотрудничество с тремя партнерами. Одно из них с компанией Beihai Haoxuan New Material Technology Co. В планах организовать совместное производство композитных армирующих стройматериалов. При этом процесс создания будет основан на российских разработках и патенте «Композит групп». С организацией Weihai Jinfeng Electronics Co компания «Композит групп» заключила соглашение по производству акеров, шахтной крепи и армирующих материалов. Третий договор предполагает создание производства по машинным линиям с Jiangsu Beier machinery Co. Текслер и представители Челябинской области находятся в КНР в рамках прибытия правительственной делегации Владимира Путина 16 и 17 мая. Там же проходит российско-китайская деловая выставка ЭКСПО, где Челябинская область представит свой стенд.

