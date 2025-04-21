Путин выступил с трогательной речью о смерти Папы Римского

Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля, предположительно, от инсульта, внес значительный вклад как в жизнь своей паствы, так и всего мирового сообщества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что смерть понтифика в период Пасхи имеет особое символическое значение.
«Папа Римский Франциск сделал очень много для своей паствы и для мира в целом. <...> Он относился к России в высшей степени положительно», — заявил Путин во время церемонии вручения премии «Служение» в Национального центра «Россия». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Также в российском посольстве при Ватикане сообщили, что в напряженные времена в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с РФ и Русской православной церковью (РПЦ). Он «глубоко понимал» российскую сторону, передает деловое издание «Взгляд».
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