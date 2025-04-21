Путин выступил с трогательной речью о смерти Папы Римского

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Путин заявил, что Папа Римский Франциск положительно относился к РФ
Путин заявил, что Папа Римский Франциск положительно относился к РФ Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля, предположительно, от инсульта, внес значительный вклад как в жизнь своей паствы, так и всего мирового сообщества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что смерть понтифика в период Пасхи имеет особое символическое значение.

«Папа Римский Франциск сделал очень много для своей паствы и для мира в целом. <...> Он относился к России в высшей степени положительно», — заявил Путин во время церемонии вручения премии «Служение» в Национального центра «Россия». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Также в российском посольстве при Ватикане сообщили, что в напряженные времена в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с РФ и Русской православной церковью (РПЦ). Он «глубоко понимал» российскую сторону, передает деловое издание «Взгляд». 

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Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля, предположительно, от инсульта, внес значительный вклад как в жизнь своей паствы, так и всего мирового сообщества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что смерть понтифика в период Пасхи имеет особое символическое значение. «Папа Римский Франциск сделал очень много для своей паствы и для мира в целом. <...> Он относился к России в высшей степени положительно», — заявил Путин во время церемонии вручения премии «Служение» в Национального центра «Россия». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Также в российском посольстве при Ватикане сообщили, что в напряженные времена в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с РФ и Русской православной церковью (РПЦ). Он «глубоко понимал» российскую сторону, передает деловое издание «Взгляд». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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