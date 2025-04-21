Инициаторы строительства училища в Калининграде похитили 290 миллионов рублей

Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его бывшей подчиненной Галины Чистяковой, а также сотрудников ООО «ГЕОИЗОЛ» — Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича. Как установило следствие, указанные лица причастны к хищению порядка 290 миллионов рублей при реализации проекта по строительству калининградского Нахимовского училища. Об этом сообщает СК.
«В 2019 году ООО „ГЕОИЗОЛ“ заключило многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде. По данным следствия, в 2024 году Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей», — говорится telegram-канале Следственного комитета РФ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. Стрельников объявлен в международный розыск.
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