Инициаторы строительства училища в Калининграде похитили 290 миллионов рублей

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Во время строительства нахимосвского училища похищено 290 миллионов рублей
Во время строительства нахимосвского училища похищено 290 миллионов рублей Фото:

Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его бывшей подчиненной Галины Чистяковой, а также сотрудников ООО «ГЕОИЗОЛ» — Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича. Как установило следствие, указанные лица причастны к хищению порядка 290 миллионов рублей при реализации проекта по строительству калининградского Нахимовского училища. Об этом сообщает СК.

«В 2019 году ООО „ГЕОИЗОЛ“ заключило многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде. По данным следствия, в 2024 году Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей», — говорится telegram-канале Следственного комитета РФ. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. Стрельников объявлен в международный розыск.

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Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его бывшей подчиненной Галины Чистяковой, а также сотрудников ООО «ГЕОИЗОЛ» — Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича. Как установило следствие, указанные лица причастны к хищению порядка 290 миллионов рублей при реализации проекта по строительству калининградского Нахимовского училища. Об этом сообщает СК. «В 2019 году ООО „ГЕОИЗОЛ“ заключило многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде. По данным следствия, в 2024 году Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей», — говорится telegram-канале Следственного комитета РФ.  Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. Стрельников объявлен в международный розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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