Эксперт рассказал о рисках биометрии

Биометрия россиян защищена не только от краж и взломов, но и от любых попыток их скопировать. Персональные и биометрические данные хранятся в Единой биометрической системе по принципу «разных сейфов», рассказал в интервью URA.RU заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов.
«Единая биометрическая система» содержит подтвержденную и проверенную информацию о человеке. И она надежно защищена, поскольку используется для обслуживания в МФЦ или получения банковских услуг. Когда банк или микрофинансовая организация отправляют запрос на подтверждение личности клиента, он не видит изображение лица и не считывает голоса из системы. Сравниваются только векторы — обезличенные последовательности символов, созданные на основе изображения или образца голоса. От хакерских атак биометрию защищает и хранение в виде шифров», — объяснил Семенов.
По словам эксперта, в Единой биометрической системе нельзя найти паспортных данных, адресов, ИНН и другой важной информации. Сама попытка получить доступ к базе изображений не имеет смысла, так как сопоставить их с реальными людьми не получится. Ежедневно в нее добавляются от 15 до 20 тысяч новых пользователей.
Безопасно загрузить биометрию в систему можно двумя способами — в мобильном приложении «Госуслуги биометрия» или очно в отделениях банков. В России сегодня более 12 тысяч банковских отделений, оснащенных оборудованием для сбора биометрии. Сотрудник банка подтверждает личность по паспорту, делает фото и несколько записей голоса. С подтвержденной биометрией можно без паспорта получать госуслуги в МФЦ очно и онлайн, становиться клиентом любого российского банка.
«По закону, для подтверждения личности клиента банки должны использовать Единую биометрическую систему. Человек может зарегистрировать биометрию в одном из филиалов одного банка, а потом стать клиентом любого другого банка в онлайне. Для этого ему не придется тратить время на поездку в офис. Все можно сделать из дома. Это удобно для жителей маленьких городов, сел и деревень, где банков мало. Кроме того, с 1 апреля этого года финансовые организации не могут отказать в обслуживании без паспорта, если у этого клиента ранее сдана биометрия», — пояснил Евгений Семенов.
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