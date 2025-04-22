Деньги на счетах защитят биометрией

Биометрию будут использовать против махинаций с микрокредитами с 2026 года. Пресекать воровство денег по чужим паспортам поможет Единая биометрическая система (ЕБС). Надежно ли защищена личная информация россиян, можно ли ее украсть и где еще пригодится биометрия в интервью URA.RU рассказал заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов.
— В России последние годы растет популярность микрокредитования. Что меняет в этой сфере новый закон о борьбе с кибермошенничеством, подписанный президентом РФ 1 апреля 2025 года?
— Закон вводит новые правила оформления онлайн-займов в микрофинансовых организациях, чтобы пресечь возможное мошенничество. До сих пор аферисты оформляют кредиты на людей без их ведома. Чтобы исключить эту угрозу, заемщик будет удаленно подтверждать свою личность с помощью биометрии, которая хранится в Единой биометрической системе. Новые правила внедрят поэтапно. Крупные микрофинансовые организации (МФО) должны будут подключиться к системе до 1 марта 2026 года. А малые МФО — до 1 марта 2027 года.
— Как заемщик будет подтверждать свою личность?
— Сейчас прорабатываем несколько сценариев. Оптимальный путь может быть таким: заемщик заходит на сайт МФО и кликает кнопку «оставить заявку на кредит». Ему предложат вход через личный кабинет на Госуслугах. В момент оформления человек должен посмотреть в камеру и продиктовать последовательность цифр с экрана. Так он дополнительно подтвердит свою личность: система сопоставит лицо и голос с образцом из Единой биометрической системы. Подчеркну, что это нужно только при онлайн-оформлении микрозайма. Если человек сам приходит в офис МФО и оформляет займ очно, биометрия не потребуется.
— Если система должна «опознать» заемщика, значит, в ней уже должны быть его биометрические данные?
— Верно. Это работает так же, как и биометрия в других финансовых организациях. По закону, для подтверждения личности клиента банки должны использовать Единую биометрическую систему.
Человек может зарегистрировать биометрию в одном из филиалов кредитной организации (например, Сбер, ВТБ, Альфа-банк), а потом стать клиентом любого другого российского банка в онлайне. Для этого ему не придется тратить время на поездку в офис банка.
Все можно сделать из дома. Кроме того, с 1 апреля этого года банки не могут отказать клиенту в обслуживании без паспорта, если у этого клиента ранее была сдана биометрия.
— Как и где можно сдать свою биометрию?
— Загрузить ее в Единую биометрическую систему можно двумя способами — удаленно в мобильном приложении «Госуслуги биометрия» или очно в отделениях банков.
Есть упрощенная биометрия, которая, например, используется для оплаты покупок. Чтобы пользоваться, достаточно сделать селфи в приложении.
Биометрия более высокого уровня — подтвержденная. Она, например, нужна для обслуживания в МФЦ или получения банковских услуг. В России сегодня более 12 тысяч отделений банков, где ее можно сдать. Обычно это занимает не более 10 минут. Сотрудник банка подтверждает вашу личность по паспорту, делает фото и несколько записей голоса.
— Насколько система защищает личную информацию людей от краж и хакерских атак?
— Биометрические данные россиян защищены не только от краж и мошенников, но и от любых попыток их скопировать. Когда банк или МФО отправляет запрос на подтверждение личности клиента, он не видит изображение лица и не считывает голоса из системы. Сравниваются только векторы — обезличенные последовательности символов, созданные на основе изображения или образца голоса.
И от хакерских атак эти данные надежно защищены, потому что в ЕБС биометрия хранится в виде шифров. Более того, персональные и биометрические данные разнесены по разным «сейфам».
В Единой биометрической системе нельзя найти паспортных данных, адресов, ИНН и другой важной информации. Сама попытка получить доступ к базе изображений не имеет смысла, так как сопоставить их с реальными людьми не получится.
— Биометрию сегодня можно использовать для входа в личный кабинет на портале Госуслуг. Что это дает?
— Биометрия на Госуслугах нужна как дополнительная защита. Даже если мошенники выманили у вас код из СМС, или им стал известен ваш логин и пароль, они все равно не зайдут в ваш личный кабинет, если он защищен биометрией.
На Госуслугах можно управлять своими биометрическими данными: например, проверить срок годности, дать согласие на их применение в каком-то сервисе или отозвать его, а также полностью удалить их.
Важно, что граждане России используют биометрию исключительно по желанию, в отличие от таких стран, как Китай или Индонезия. Мы развиваем отрасль для того, чтобы люди могли пользоваться удобными современными сервисами.
Сейчас по биометрии можно получать услуги от различных госструктур: пенсионного фонда, налоговой, МФЦ. Например, открыть бизнес онлайн или оформить электронную подпись.
— Обсуждается применение биометрии на маркетплейсах. Для чего?
— В онлайн-магазинах тоже есть мошенничество, иногда там «угоняют» аккаунты. А учитывая, что у пользователей привязаны банковские карты, есть угроза кражи денег.
Поэтому в законе о противодействии кибермошенничеству предусмотрено право маркетплейсов интегрироваться с Единой биометрической системой. Важно, что для пользователей применение этого инструмента защиты всегда добровольное. В перспективе это поможет не только защитить пользователей онлайн-платформ, но и ограничить доступ несовершеннолетних к товарам 18+.
— Как жители России пользуются биометрией в повседневной жизни?
— Люди активно регистрируются в системе. Ежедневно приходят от 15 до 20 тысяч новых пользователей. Они применяют биометрию в самых разных ситуациях, от прохода в метро до получения банковских услуг онлайн. Чаще всего пользуются — оплачивают покупки. Сегодня такая возможность есть в сотнях тысяч магазинов по всей России.
Почти 500 тысяч человек заходят по биометрии в метро — в Москве, в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре. До конца 2025 года к системе подключат метро Новосибирска и Петербурга.
В трех российских регионах – Ленинградской, Липецкой и Челябинской областях, люди могут получать услуги в МФЦ без паспорта. Другие регионы — на пути к этому.
Более 500 тысяч человек воспользовались биометрией для оформления электронной подписи. И в банковских сервисах биометрию с 2024 года стали применять гораздо чаще — почти в четыре раза по сравнению с 2023-м.
— Какие новые сервисы с биометрией мы увидим в ближайшее время?
— Бизнесу интересна возможность подтверждать возраст клиента по биометрии. Это яркий тренд, и мы его будем развивать в разных сценариях. Сегодня человек при покупке алкоголя, табака и энергетиков на кассе должен показать паспорт, а на терминале самообслуживания — позвать сотрудника для совершения покупки.
С биометрией ждать подтверждения от сотрудника не придется, возраст подтвердит система. Эти механизмы мы сейчас отрабатываем с партнерами. Первые магазины будут оборудованы такими кассами уже в этом году. При этом у клиента, само собой, сохранится возможность показать паспорт.
Торговые сети готовы инвестировать в современные сервисы для покупателей, даже при том, что переход к новой системе займет какое-то время. Мы совместно с партнерами ищем другие варианты применения технологии.
— Как вы видите биометрию в России через пять лет?
— Считаю, что эта технология позволит создать по-настоящему безбарьерную среду. Например, можно будет по биометрии заселяться в отели, садиться в общественный транспорт или такси, получать деньги в банках и услуги в различных организациях, оплачивать покупки онлайн и офлайн. Для этого людям не понадобятся бумажные документы, пластиковые карты или смартфон. У них будет реальная возможность отвязать себя от предметов, которые можно потерять или забыть. При этом биометрия не станет единственным способом получить тот или иной сервис. Человек сам выбирает комфортный для себя вариант обслуживания.
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