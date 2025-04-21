Скончалась олимпийская чемпионка в гребле Мария Шубина

Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина ушла из жизни в возрасте 95 лет. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале Федерации каноэ России
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 20 апреля на 95-ом году жизни скончалась Мария Тимофеевна Шубина (Клюкова) — легенда советского спорта, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках, врач и преданный наставник», — сказано в соцсетях Федерации.
Мария Шубина совместно с Антониной Серединой на Олимпийских играх 1960 года в Риме принесла сборной СССР первую в истории золотую медаль в соревнованиях на байдарках-двойках. За свою спортивную карьеру Шубина завоевала четыре золотых медали на чемпионатах мира и столько же — на чемпионатах Европы. Кроме того, среди ее наград — 10 титулов чемпионки СССР.
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