Скончалась олимпийская чемпионка в гребле Мария Шубина

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Мария Шубина скончалась в возрасте 95 лет
Мария Шубина скончалась в возрасте 95 лет Фото:

Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина ушла из жизни в возрасте 95 лет. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале Федерации каноэ России

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 20 апреля на 95-ом году жизни скончалась Мария Тимофеевна Шубина (Клюкова) — легенда советского спорта, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках, врач и преданный наставник», — сказано в соцсетях Федерации. 

Мария Шубина совместно с Антониной Серединой на Олимпийских играх 1960 года в Риме принесла сборной СССР первую в истории золотую медаль в соревнованиях на байдарках-двойках. За свою спортивную карьеру Шубина завоевала четыре золотых медали на чемпионатах мира и столько же — на чемпионатах Европы. Кроме того, среди ее наград — 10 титулов чемпионки СССР. 

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Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина ушла из жизни в возрасте 95 лет. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале Федерации каноэ России «С глубоким прискорбием сообщаем, что 20 апреля на 95-ом году жизни скончалась Мария Тимофеевна Шубина (Клюкова) — легенда советского спорта, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках, врач и преданный наставник», — сказано в соцсетях Федерации.  Мария Шубина совместно с Антониной Серединой на Олимпийских играх 1960 года в Риме принесла сборной СССР первую в истории золотую медаль в соревнованиях на байдарках-двойках. За свою спортивную карьеру Шубина завоевала четыре золотых медали на чемпионатах мира и столько же — на чемпионатах Европы. Кроме того, среди ее наград — 10 титулов чемпионки СССР. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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