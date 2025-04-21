21 апреля 2025

МИД РФ попросило не впадать в эйфорию из-за диалога с США

МИД РФ: Россия никогда ограничивала сотрудничество с США в сфере культуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Алимов заявил, что не будет предсказывать динамику развития переговоров США и РФ
Александр Алимов заявил, что не будет предсказывать динамику развития переговоров США и РФ Фото:

Россия никогда не ограничивала культурные и гуманитарные отношения как с США, так и с другими странами. Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, отвечая на вопрос о возможном восстановлении российско-американских культурных отношений.

«Мы никогда ничего не ограничиваем в культурно-гуманитарном сотрудничестве. Позиция наша такова, что даже со странами, правительства которых придерживаются недружеской политики в отношении нашей страны, с творческими людьми, с творцами, с учеными, со спортсменами, которые готовы к взаимодействию с нашей страной, работе на наших площадках, у нас ограничений на взаимодействие нет», — заявил Алимов, отметив, что подобное касается и США. Информацию передает ТАСС. 

Александр Алимов не берется делать прогнозы относительно хода двусторонних переговоров между Москвой и Вашингтоном. Между государствами продолжается диалог как на высшем дипломатическом уровне, так и по линии МИД, в ходе которого обсуждаются вопросы, связанные с ситуацией на Украине и двусторонними отношениями.

В качестве примера он привел рассмотрение таких практических вопросов, как функционирование дипломатических миссий. Алимов подчеркнул, что РФ осведомлена о многочисленных ограничениях, введенных Штатами в отношении российских посольств и консульств, вплоть до их закрытия. Также ему известно о тех ответных мерах, которые Россия была вынуждена предпринять.

При этом, по словам дипломата, РФ не будет об остальных партнерах ради диалога с США. Он отметил, что интересы Москвы стоят превыше всего во внешней политике. Однако в развитии диалога с Вашингтоном есть «осторожный оптимизм», а к возобновлению культурно-гуманитарного сотрудничества есть интерес как у Штатов, так и у России. 

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Россия никогда не ограничивала культурные и гуманитарные отношения как с США, так и с другими странами. Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, отвечая на вопрос о возможном восстановлении российско-американских культурных отношений. «Мы никогда ничего не ограничиваем в культурно-гуманитарном сотрудничестве. Позиция наша такова, что даже со странами, правительства которых придерживаются недружеской политики в отношении нашей страны, с творческими людьми, с творцами, с учеными, со спортсменами, которые готовы к взаимодействию с нашей страной, работе на наших площадках, у нас ограничений на взаимодействие нет», — заявил Алимов, отметив, что подобное касается и США. Информацию передает ТАСС.  Александр Алимов не берется делать прогнозы относительно хода двусторонних переговоров между Москвой и Вашингтоном. Между государствами продолжается диалог как на высшем дипломатическом уровне, так и по линии МИД, в ходе которого обсуждаются вопросы, связанные с ситуацией на Украине и двусторонними отношениями. В качестве примера он привел рассмотрение таких практических вопросов, как функционирование дипломатических миссий. Алимов подчеркнул, что РФ осведомлена о многочисленных ограничениях, введенных Штатами в отношении российских посольств и консульств, вплоть до их закрытия. Также ему известно о тех ответных мерах, которые Россия была вынуждена предпринять. При этом, по словам дипломата, РФ не будет об остальных партнерах ради диалога с США. Он отметил, что интересы Москвы стоят превыше всего во внешней политике. Однако в развитии диалога с Вашингтоном есть «осторожный оптимизм», а к возобновлению культурно-гуманитарного сотрудничества есть интерес как у Штатов, так и у России. 
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