В Ватикане раскрыли истинную причину смерти Папы Франциска

Папа Римский Франциск скончался из-за мозгового инсульта после комы. Информацию подтвердили в Ватикане. Ранее местные СМИ предполагали, что именно инсульт стал причиной смерти Папы Франциска.
«Папа Франциск умер от инсульта и последующей необратимой сердечной недостаточности», — сообщил Ватикан в официальном заявлении. Его цитирует Reuters.
Отмечается, что Папа Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария Маджоре. Это была его последняя воля.
Ранее газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что причиной смерти Папы Франциска стал инсульт. Подчеркивалось, что понтифик находился в больнице на протяжении 38 дней по причине двусторонней пневмонии, впоследствии осложнившейся рядом сопутствующих заболеваний.
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