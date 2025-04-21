В Ватикане раскрыли истинную причину смерти Папы Франциска

Ватикан: причиной смерти Папы Римского Франциска стал мозговой инсульт
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Франциск скончался из-за мозгового инсульта, передало Reuters заявление Ватикана
Франциск скончался из-за мозгового инсульта, передало Reuters заявление Ватикана Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск скончался из-за мозгового инсульта после комы. Информацию подтвердили в Ватикане. Ранее местные СМИ предполагали, что именно инсульт стал причиной смерти Папы Франциска.

«Папа Франциск умер от инсульта и последующей необратимой сердечной недостаточности», — сообщил Ватикан в официальном заявлении. Его цитирует Reuters.

Отмечается, что Папа Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария Маджоре. Это была его последняя воля.

Ранее газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что причиной смерти Папы Франциска стал инсульт. Подчеркивалось, что понтифик находился в больнице на протяжении 38 дней по причине двусторонней пневмонии, впоследствии осложнившейся рядом сопутствующих заболеваний.

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Папа Римский Франциск скончался из-за мозгового инсульта после комы. Информацию подтвердили в Ватикане. Ранее местные СМИ предполагали, что именно инсульт стал причиной смерти Папы Франциска. «Папа Франциск умер от инсульта и последующей необратимой сердечной недостаточности», — сообщил Ватикан в официальном заявлении. Его цитирует Reuters. Отмечается, что Папа Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария Маджоре. Это была его последняя воля. Ранее газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что причиной смерти Папы Франциска стал инсульт. Подчеркивалось, что понтифик находился в больнице на протяжении 38 дней по причине двусторонней пневмонии, впоследствии осложнившейся рядом сопутствующих заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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