21 апреля 2025

Фигуру Путина за 500 рублей сдают в аренду для вечеринок в Кургане. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане сдают в аренду ростовую фигуру Путина для вечеринок — 500 рублей за позитив
В Кургане сдают в аренду ростовую фигуру Путина для вечеринок — 500 рублей за позитив Фото:

Житель Кургана разместил объявление о сдаче в аренду ростовой фигуры президента России Владимира Путина. Стоимость услуги — 500 рублей. Объявление опубликовано на популярной площадке.

В Кургане сдают в аренду ростовую фигуру Путина для вечеринок
В Кургане сдают в аренду ростовую фигуру Путина для вечеринок
Фото:

«Предлагаю в аренду ростовую куклу Путина! Дополнительная порция позитива и восторга на вашей вечеринке! Много ярких фото», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Ранее жители Кургана уже размещали необычные объявления на сайте Avito: так, один из горожан предлагал обменять автомобиль стоимостью 200 тысяч рублей на двух лошадей, а другой выставил кота за 2 миллиона рублей, описав его как злого и презрительного. 

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Житель Кургана разместил объявление о сдаче в аренду ростовой фигуры президента России Владимира Путина. Стоимость услуги — 500 рублей. Объявление опубликовано на популярной площадке. «Предлагаю в аренду ростовую куклу Путина! Дополнительная порция позитива и восторга на вашей вечеринке! Много ярких фото», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Ранее жители Кургана уже размещали необычные объявления на сайте Avito: так, один из горожан предлагал обменять автомобиль стоимостью 200 тысяч рублей на двух лошадей, а другой выставил кота за 2 миллиона рублей, описав его как злого и презрительного. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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