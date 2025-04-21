Житель Кургана разместил объявление о сдаче в аренду ростовой фигуры президента России Владимира Путина. Стоимость услуги — 500 рублей. Объявление опубликовано на популярной площадке.
«Предлагаю в аренду ростовую куклу Путина! Дополнительная порция позитива и восторга на вашей вечеринке! Много ярких фото», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Ранее жители Кургана уже размещали необычные объявления на сайте Avito: так, один из горожан предлагал обменять автомобиль стоимостью 200 тысяч рублей на двух лошадей, а другой выставил кота за 2 миллиона рублей, описав его как злого и презрительного.
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