21 апреля 2025

В районе ХМАО жители шьют десятиметровое Знамя Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ширина полотна составит порядка 2,7 метров (архивное фото)
Ширина полотна составит порядка 2,7 метров (архивное фото) Фото:

В Сургутском районе ХМАО активные югорчане изготавливают собственными руками Знамя Победы, длинной в 10 метров. Об этом в соцсети сообщил мэр района Андрей Трубецкой.

«Жители Сургутского района шьют Знамя Победы. Его ширина составит 2,7 метра, а длина — порядка 10 метров», — сообщил Трубецкой в своем telegram-канале.

Стяг планируют пронести 9 мая на праздничных мероприятиях. В его создании принимало участие более 500 жителей района. Они собственноручно наносили на отдельные отрезки красного габардина имена дедушек и бабушек, отцов, братьев, мужей — героев Великой Отечественной войны, участников локальных войн и специальной военной операции. В ближайшее время фрагменты будут соединены в единое полотно.

В Сургуте ко Дню Победы планируют установить бронзовую скульптуру «Солдата — победителя Великой Отечественной войны» на территории Мемориала Славы. Монумент высотой 2,5 метра доставят из Свердловской области и установят на гранитном пьедестале в форме звезды.

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В Сургутском районе ХМАО активные югорчане изготавливают собственными руками Знамя Победы, длинной в 10 метров. Об этом в соцсети сообщил мэр района Андрей Трубецкой. «Жители Сургутского района шьют Знамя Победы. Его ширина составит 2,7 метра, а длина — порядка 10 метров», — сообщил Трубецкой в своем telegram-канале. Стяг планируют пронести 9 мая на праздничных мероприятиях. В его создании принимало участие более 500 жителей района. Они собственноручно наносили на отдельные отрезки красного габардина имена дедушек и бабушек, отцов, братьев, мужей — героев Великой Отечественной войны, участников локальных войн и специальной военной операции. В ближайшее время фрагменты будут соединены в единое полотно. В Сургуте ко Дню Победы планируют установить бронзовую скульптуру «Солдата — победителя Великой Отечественной войны» на территории Мемориала Славы. Монумент высотой 2,5 метра доставят из Свердловской области и установят на гранитном пьедестале в форме звезды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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