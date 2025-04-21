В районе ХМАО жители шьют десятиметровое Знамя Победы

В Сургутском районе ХМАО активные югорчане изготавливают собственными руками Знамя Победы, длинной в 10 метров. Об этом в соцсети сообщил мэр района Андрей Трубецкой.
«Жители Сургутского района шьют Знамя Победы. Его ширина составит 2,7 метра, а длина — порядка 10 метров», — сообщил Трубецкой в своем telegram-канале.
Стяг планируют пронести 9 мая на праздничных мероприятиях. В его создании принимало участие более 500 жителей района. Они собственноручно наносили на отдельные отрезки красного габардина имена дедушек и бабушек, отцов, братьев, мужей — героев Великой Отечественной войны, участников локальных войн и специальной военной операции. В ближайшее время фрагменты будут соединены в единое полотно.
В Сургуте ко Дню Победы планируют установить бронзовую скульптуру «Солдата — победителя Великой Отечественной войны» на территории Мемориала Славы. Монумент высотой 2,5 метра доставят из Свердловской области и установят на гранитном пьедестале в форме звезды.
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