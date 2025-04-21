21 апреля 2025

Тюменская область вошла в топ популярных мест для отдыха в майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Забронировать квартиру в Тюмени на праздники можно в среднем за 3,4 тысячи рублей
Забронировать квартиру в Тюмени на праздники можно в среднем за 3,4 тысячи рублей Фото:

Тюменская область вошла в список 20 самых популярных регионов страны, куда туристы планируют отправиться на отдых в майские праздники в 2025 году. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Путешествий».

«Тюменская область попала в топ-20 популярных направлений на майские праздники 2025 года. В среднем арендовать квартиру на майские праздники в регионе можно за 3 400 рублей в сутки, а загородный дом — за 13 500 рублей в сутки», — сообщили эксперты URA.RU. Данные составлены по бронированиям с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Средние цены на отдых в регионе являются одними из самых бюджетный в списке. Также аналитики добавили, что туристы в среднем проводят в Тюменской области двое суток и собираются компаниями в пять человек.

Первые строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Туда в праздничные дни в общей сложности планирует отправиться 30% туристов.

Ранее аналитики отмечали, что в 2025 году у тюменцев значительно выросли расходы на зарубежные поездки. Так отдых в Турции подорожал на 77% и составил в среднем 220 тысяч рублей, а путешествия по России — почти 112 тысяч рублей, что на 53% больше, чем годом ранее.

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Тюменская область вошла в список 20 самых популярных регионов страны, куда туристы планируют отправиться на отдых в майские праздники в 2025 году. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Путешествий». «Тюменская область попала в топ-20 популярных направлений на майские праздники 2025 года. В среднем арендовать квартиру на майские праздники в регионе можно за 3 400 рублей в сутки, а загородный дом — за 13 500 рублей в сутки», — сообщили эксперты URA.RU. Данные составлены по бронированиям с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Средние цены на отдых в регионе являются одними из самых бюджетный в списке. Также аналитики добавили, что туристы в среднем проводят в Тюменской области двое суток и собираются компаниями в пять человек. Первые строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Туда в праздничные дни в общей сложности планирует отправиться 30% туристов. Ранее аналитики отмечали, что в 2025 году у тюменцев значительно выросли расходы на зарубежные поездки. Так отдых в Турции подорожал на 77% и составил в среднем 220 тысяч рублей, а путешествия по России — почти 112 тысяч рублей, что на 53% больше, чем годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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