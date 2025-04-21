Первая половина лета в Кургане прогнозируется холодной — в июне температура будет ниже нормы. В июле и августе — в пределах нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«В июне 2025 года в Курганской области температура ниже нормы на 1-2 градуса. Осадки около нормы», — сообщается на сайте Гидрометцентра. Отмечается, что в июле и августе температурный режим будет в пределах нормы, а осадков выпадет меньше нормы. Кроме того, сухой июль и август прогнозируются на территории Челябинской и Свердловской областей.
Ранее синоптики прогнозировали для Кургана теплый и влажный апрель с температурой выше нормы и повышенным уровнем осадков. В частности, средняя температура месяца ожидалась на 1,1 градуса выше обычной, а количество осадков — на 30% больше нормы.
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