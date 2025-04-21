21 апреля 2025

Первая половина лета в Кургане ожидается холодной. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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В июне в Кургане температура прогнозируется ниже нормы
В июне в Кургане температура прогнозируется ниже нормы Фото:

Первая половина лета в Кургане прогнозируется холодной — в июне температура будет ниже нормы. В июле и августе — в пределах нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Прогноз отклонения температуры от нормы на июнь 2025 года
Прогноз отклонения температуры от нормы на июнь 2025 года
Фото:

«В июне 2025 года в Курганской области температура ниже нормы на 1-2 градуса. Осадки около нормы», — сообщается на сайте Гидрометцентра. Отмечается, что в июле и августе температурный режим будет в пределах нормы, а осадков выпадет меньше нормы. Кроме того, сухой июль и август прогнозируются на территории Челябинской и Свердловской областей.

Ранее синоптики прогнозировали для Кургана теплый и влажный апрель с температурой выше нормы и повышенным уровнем осадков. В частности, средняя температура месяца ожидалась на 1,1 градуса выше обычной, а количество осадков — на 30% больше нормы.

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Первая половина лета в Кургане прогнозируется холодной — в июне температура будет ниже нормы. В июле и августе — в пределах нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России. «В июне 2025 года в Курганской области температура ниже нормы на 1-2 градуса. Осадки около нормы», — сообщается на сайте Гидрометцентра. Отмечается, что в июле и августе температурный режим будет в пределах нормы, а осадков выпадет меньше нормы. Кроме того, сухой июль и август прогнозируются на территории Челябинской и Свердловской областей. Ранее синоптики прогнозировали для Кургана теплый и влажный апрель с температурой выше нормы и повышенным уровнем осадков. В частности, средняя температура месяца ожидалась на 1,1 градуса выше обычной, а количество осадков — на 30% больше нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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