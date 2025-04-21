В челябинском элитном поселке продают коттедж за 290 млн рублей

В коттеджном поселке Капров Пруд в Челябинске выставили на продажу дизайнерский особняк. Продавец назначил за него цену в 290 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
«Предлагаю просторный дом в отличном месте, расположенный по адресу: Челябинск, Тарасовка, коттеджный поселок Капров Пруд. Идеальное место для тех, кто любит тишину. Дом построен по дизайн-проекту, где продумана каждая деталь», — говорится в предложении на сайте «Авито».
Площадь участка составляет 42 сотки. На территории расположены основной жилой дом, гостевой дом с гаражом, а также беседка с зоной для барбекю и ротонда. По словам автора объявления, для строительства и отделки всех объектов использовались исключительно высококачественные материалы. Дополнительную информацию об объекте, а также расширенный фотоматериал владелец готов предоставить по запросу.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинске на продажу выставлены апартаменты общей площадью порядка 900 квадратных метров. Стоимость объекта недвижимости составляет 125 миллионов рублей. Апартаменты располагаются на первом этаже гостиницы «Виктория», находящейся на улице Молодогвардейцев.
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