Овечкин добыл первую победу для Вашингтона в плей-офф

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Овечкин принес очередную победу «Вашингтон Кэпиталс»
Овечкин принес очередную победу «Вашингтон Кэпиталс» Фото:
новость из сюжета
Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

Гол российского хоккеиста и капитана команды «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина принес его команде победу в первом матче серии плей-офф Кубка Стенли против команды «Монреаль Канадианс». Капитан «Кэпиталс» забил шайбу в овертайме.

Матч проходил с напряженной борьбой на протяжении всех трёх периодов, и командам пришлось уйти в овертайм, чтобы определить победителя. «Александр забил в овертайме — „Вашингтон“ одержал первую победу в этом плей-офф», — сообщает Sport24. Итоговый счет матча составил 3:2 в пользу «Вашингтон». Овечкин записал на свой счет два гола и одну передачу.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявил 11 апреля днем российского нападающего и капитана американской команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщили в пресс-службе американской сборной. Это произошло после матча хоккейной команды против «Нью-Йорк Айлендерс», где Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в своей карьере.

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Гол российского хоккеиста и капитана команды «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина принес его команде победу в первом матче серии плей-офф Кубка Стенли против команды «Монреаль Канадианс». Капитан «Кэпиталс» забил шайбу в овертайме. Матч проходил с напряженной борьбой на протяжении всех трёх периодов, и командам пришлось уйти в овертайм, чтобы определить победителя. «Александр забил в овертайме — „Вашингтон“ одержал первую победу в этом плей-офф», — сообщает Sport24. Итоговый счет матча составил 3:2 в пользу «Вашингтон». Овечкин записал на свой счет два гола и одну передачу. Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявил 11 апреля днем российского нападающего и капитана американской команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщили в пресс-службе американской сборной. Это произошло после матча хоккейной команды против «Нью-Йорк Айлендерс», где Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в своей карьере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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