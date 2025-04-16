В США учредили праздник в честь Овечкина

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В Вашингтоне на 11 апреля назначили празднование дня в честь Александра Овечкина
В Вашингтоне на 11 апреля назначили празднование дня в честь Александра Овечкина Фото:
новость из сюжета
Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявил 11 апреля днем российского нападающего и капитана американской команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщили в пресс-службе американской сборной. Это произошло после матча хоккейной команды против «Нью-Йорк Айлендерс», где Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в своей карьере. 

«День Алекса Овечкина» — 11 апреля 2025 года. В этот день, «Кэпиталз» провели «Праздник города GR8» на «Кэпитал-Уан Арене», — заявили в пресс-службе. Информация размещена в соцсетях сборной. 

Ранее и российский президент,  Владимир Путин направил спортсмену поздравление. Также глава США Дональд Трамп сообщил, что Александр Овечкин является «великим» хоккеистом

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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявил 11 апреля днем российского нападающего и капитана американской команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщили в пресс-службе американской сборной. Это произошло после матча хоккейной команды против «Нью-Йорк Айлендерс», где Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в своей карьере.  «День Алекса Овечкина» — 11 апреля 2025 года. В этот день, «Кэпиталз» провели «Праздник города GR8» на «Кэпитал-Уан Арене», — заявили в пресс-службе. Информация размещена в соцсетях сборной.  Ранее и российский президент,  Владимир Путин направил спортсмену поздравление. Также глава США Дональд Трамп сообщил, что Александр Овечкин является «великим» хоккеистом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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