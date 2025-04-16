В США учредили праздник в честь Овечкина

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявил 11 апреля днем российского нападающего и капитана американской команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщили в пресс-службе американской сборной. Это произошло после матча хоккейной команды против «Нью-Йорк Айлендерс», где Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в своей карьере.
«День Алекса Овечкина» — 11 апреля 2025 года. В этот день, «Кэпиталз» провели «Праздник города GR8» на «Кэпитал-Уан Арене», — заявили в пресс-службе. Информация размещена в соцсетях сборной.
Ранее и российский президент, Владимир Путин направил спортсмену поздравление. Также глава США Дональд Трамп сообщил, что Александр Овечкин является «великим» хоккеистом.
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