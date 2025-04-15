С приходом весны тюменцы стали активно искать новую работу

За последний месяц жители Тюменской области почти в два раза чаще начали искать новую работу: по сравнению с прошлым годом доля новых или обновленных резюме выросла на 40%. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter.
«За последний полный месяц жители Тюменской области открыли или обновили более 101 000 резюме. Это на 40% больше, чем год назад», — сообщили в компании.
Больше всего на рынке труда региона в данный момент представителей рабочих профессий, «продажников» и персонала из сферы обслуживания клиентов. Также тюменцы хотели бы работать в строительстве, стать домашним персоналом, трудиться на транспорте, в логистике или административной сфере.
При этом наиболее сильно интерес соискателей вырос в сферах «Автомобильный бизнес» (+87% активных резюме в марте 2025-го), «Транспорт, логистика, перевозки» (+70%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+61%), «Рабочий персонал» (+60%), «Безопасность» (+55%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+54%). Но и в других направлениях интерес к поиску мест работы не сократился, по сравнению с 2024 годом.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут больше тысячи водителей. А вахтовикам предлагают зарплату свыше 400 тысяч рублей.
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