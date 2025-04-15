15 апреля 2025

С приходом весны тюменцы стали активно искать новую работу

В Тюменской области на 40% выросла доля новых и обновленных резюме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцы хотят найти работу, или сменить старое место службы на новое
Тюменцы хотят найти работу, или сменить старое место службы на новое Фото:

За последний месяц жители Тюменской области почти в два раза чаще начали искать новую работу: по сравнению с прошлым годом доля новых или обновленных резюме выросла на 40%. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter.

«За последний полный месяц жители Тюменской области открыли или обновили более 101 000 резюме. Это на 40% больше, чем год назад», — сообщили в компании.

Больше всего на рынке труда региона в данный момент представителей рабочих профессий, «продажников» и персонала из сферы обслуживания клиентов. Также тюменцы хотели бы работать в строительстве, стать домашним персоналом, трудиться на транспорте, в логистике или административной сфере.

При этом наиболее сильно интерес соискателей вырос в сферах «Автомобильный бизнес» (+87% активных резюме в марте 2025-го), «Транспорт, логистика, перевозки» (+70%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+61%), «Рабочий персонал» (+60%), «Безопасность» (+55%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+54%). Но и в других направлениях интерес к поиску мест работы не сократился, по сравнению с 2024 годом.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут больше тысячи водителей. А вахтовикам предлагают зарплату свыше 400 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последний месяц жители Тюменской области почти в два раза чаще начали искать новую работу: по сравнению с прошлым годом доля новых или обновленных резюме выросла на 40%. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter. «За последний полный месяц жители Тюменской области открыли или обновили более 101 000 резюме. Это на 40% больше, чем год назад», — сообщили в компании. Больше всего на рынке труда региона в данный момент представителей рабочих профессий, «продажников» и персонала из сферы обслуживания клиентов. Также тюменцы хотели бы работать в строительстве, стать домашним персоналом, трудиться на транспорте, в логистике или административной сфере. При этом наиболее сильно интерес соискателей вырос в сферах «Автомобильный бизнес» (+87% активных резюме в марте 2025-го), «Транспорт, логистика, перевозки» (+70%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+61%), «Рабочий персонал» (+60%), «Безопасность» (+55%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+54%). Но и в других направлениях интерес к поиску мест работы не сократился, по сравнению с 2024 годом. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут больше тысячи водителей. А вахтовикам предлагают зарплату свыше 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...