Цены на электронику в РФ серьезно изменились

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10–20%
Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10–20% Фото:

Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10–20%. Этот тренд начался в начале года и продолжился в марте-апреле. Наибольшее снижение цен наблюдается на ноутбуки — до 20%. Об этом сообщают СМИ. 

«Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10–20%. Тренд начали фиксировать еще в начале года, но в марте-апреле он продолжился. Самое большое сокращение стоимости на лэптопы — до 20%», — сообщают «Известия». Причины снижения цен включают укрепление рубля, ожидание новых цен и распродажу старых запасов, отмечает издание. 

Ранее Росстат сообщал, что в первую неделю апреля в России уже фиксировалось снижение цен на смартфоны на 3,8%, а также на ноутбуки, телевизоры и другую бытовую технику. Тогда падение стоимости объясняли изменениями спроса и колебаниями валютных курсов. Аналогичные тенденции наблюдались и в феврале, когда снижались цены на электронику и бытовые товары. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10–20%. Этот тренд начался в начале года и продолжился в марте-апреле. Наибольшее снижение цен наблюдается на ноутбуки — до 20%. Об этом сообщают СМИ.  «Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10–20%. Тренд начали фиксировать еще в начале года, но в марте-апреле он продолжился. Самое большое сокращение стоимости на лэптопы — до 20%», — сообщают «Известия». Причины снижения цен включают укрепление рубля, ожидание новых цен и распродажу старых запасов, отмечает издание.  Ранее Росстат сообщал, что в первую неделю апреля в России уже фиксировалось снижение цен на смартфоны на 3,8%, а также на ноутбуки, телевизоры и другую бытовую технику. Тогда падение стоимости объясняли изменениями спроса и колебаниями валютных курсов. Аналогичные тенденции наблюдались и в феврале, когда снижались цены на электронику и бытовые товары. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...