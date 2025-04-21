21 апреля 2025

В Челябинске решено завершить отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске начнется отключение котельных
В Челябинске начнется отключение котельных Фото:

В Челябинске из-за стабильно высокой температуры воздуха решено завершить отопительный сезон до конца нынешней недели. Об этом заявлено на аппаратном совещании в администрации города.

«По законодательству, если температура в течение пяти суток выше плюс восьми градусов, то можно будет принимать решение об исключении отопления. Сегодня такая температура уже четвертые сутки. И если нынешняя погода сохранится, то отключить отопление можно к четвергу — к концу недели», — отметил мэр Челябинска Алексей Лошкин.

Как уточнил вице-мэр Александр Астахов, власти внимательно следят за динамикой температуры. «И если нынешние погодные условия сохранятся, и мы пятидневный срок со среднесуточной температурой выше плюс восьми проходим, то предлагаю отключить отопление к концу недели», — согласился Астахов.

Ранее синоптики сообщили о температурных качелях на нынешней неделе: жаркие дни с температурой до +26 градусов будут чередоваться с пасмурными, холодными и дождливыми.

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В Челябинске из-за стабильно высокой температуры воздуха решено завершить отопительный сезон до конца нынешней недели. Об этом заявлено на аппаратном совещании в администрации города. «По законодательству, если температура в течение пяти суток выше плюс восьми градусов, то можно будет принимать решение об исключении отопления. Сегодня такая температура уже четвертые сутки. И если нынешняя погода сохранится, то отключить отопление можно к четвергу — к концу недели», — отметил мэр Челябинска Алексей Лошкин. Как уточнил вице-мэр Александр Астахов, власти внимательно следят за динамикой температуры. «И если нынешние погодные условия сохранятся, и мы пятидневный срок со среднесуточной температурой выше плюс восьми проходим, то предлагаю отключить отопление к концу недели», — согласился Астахов. Ранее синоптики сообщили о температурных качелях на нынешней неделе: жаркие дни с температурой до +26 градусов будут чередоваться с пасмурными, холодными и дождливыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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