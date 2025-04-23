23 апреля 2025

В Троицке не стали ремонтировать новую дырявую набережную. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ: в Троицке уничтожили зеленую зону, сделали неработающий фонтан и дырявую набережную
ОНФ: в Троицке уничтожили зеленую зону, сделали неработающий фонтан и дырявую набережную Фото:

В городе Троицке Челябинской области чиновники не стали ремонтировать набережную за 113 миллионов рублей, которая развалилась после затопления, но на тот момент была совсем новой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Народного фронта (ОНФ).

«Набережную в Троицке за 113 миллионов рублей так и не исправили. Чиновники считают, что все и так неплохо», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Набережная очень быстро пришла в негодность после подтопления в прошлом году, хотя была совсем новой. Дети и вовсе считают, что избушка на курьих ножках и Пеннивайз (клоун из книги Стивена Кинга «Оно» — прим. URA.RU) будут посимпатичнее, чем горки и фигуры на набережной. Об этом дети сами рассказали во время опроса.

В ОНФ отмечаю, что в Троицке за почти полмиллиарда рублей уничтожили зеленую зону, сделали неработающий фонтан, опасную спортплощадку и дырявую набережную. В произошедшем они просят разобраться прокуратуру.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Троицка. Ответ будет опубликован после получения.

Новую набережную и подвесной мост в Троицке смыло в прошлом году во время паводка. Вода здесь поднялась на 253 сантиметра и разрушила указанные объекты.

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В городе Троицке Челябинской области чиновники не стали ремонтировать набережную за 113 миллионов рублей, которая развалилась после затопления, но на тот момент была совсем новой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Народного фронта (ОНФ). «Набережную в Троицке за 113 миллионов рублей так и не исправили. Чиновники считают, что все и так неплохо», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Набережная очень быстро пришла в негодность после подтопления в прошлом году, хотя была совсем новой. Дети и вовсе считают, что избушка на курьих ножках и Пеннивайз (клоун из книги Стивена Кинга «Оно» — прим. URA.RU) будут посимпатичнее, чем горки и фигуры на набережной. Об этом дети сами рассказали во время опроса. В ОНФ отмечаю, что в Троицке за почти полмиллиарда рублей уничтожили зеленую зону, сделали неработающий фонтан, опасную спортплощадку и дырявую набережную. В произошедшем они просят разобраться прокуратуру. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Троицка. Ответ будет опубликован после получения. Новую набережную и подвесной мост в Троицке смыло в прошлом году во время паводка. Вода здесь поднялась на 253 сантиметра и разрушила указанные объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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