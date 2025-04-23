Первый отель с бассейном от мировой сети в Перми открыл бронирование номеров

Международная сеть отелей Radisson начала принимать заявки на проживание в новой гостинице в Перми. Система компании позволяет зарезервировать номер с 1 июня 2025 года. Такая информация опубликована на сайте отеля.
«Radisson Hotel Perm. Бронирование открыто с 1 июня. Стандартный номер на двоих человек на сутки стоит от 7,2 тысячи рублей», — сказано на сайте гостиницы.
Пятизвездочный отель Radisson оказался не самой дорогой гостиницей в Перми. Для сравнения, за двухместный номер в Aura city hotel придется заплатить от 7,8 тысячи рублей, в Astor hotel — от 12 тысяч рублей. Эти отели считаются четырехзвездочными. В Holiday inn и 4 Elements Perm Hotel проживание стоит дешевле — от 6,5-6,8 тысячи рублей за двоих.
Ранее URA.RU рассказало, что пермский Radisson рассчитан на 156 номеров. Также в отеле будет спа, тренажерный зал, а на верхнем этаже — бассейн и ресторан с панорамным видом на город. Гостиницу планировали открыть еще в первом квартале 2025 года.
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