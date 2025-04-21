В Кургане на 22 апреля уровень воды в реке Тобол поднялся на 1 сантиметр. Теперь уровень составляет 469. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«По данным на 22 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 9 сантиметров и достиг отметки в 500. Река Исеть в селе Мехонское поднялась на 3 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. В Далматово река Исеть поднялась на 10 сантиметров. Остальные реки идут на спад незначительно.
Ранее URA.RU сообщало, что на 21 апреля в Курганской области наблюдался небольшой подъем уровня рек. Рост уровня воды на реке Тобол у Кургана поднялся на 3 сантиметра. А Исеть в Катайске поднялась на 5.
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