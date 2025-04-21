21 апреля 2025

В челябинском центре проектного развития и туризма сменился руководитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе сформировали портфель инициатив в сфере туризма
В регионе сформировали портфель инициатив в сфере туризма Фото:

В Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области сменился руководитель. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, новым главой место ушедшего Максима Мельникова стала Инна Хваткова.

«С 22 апреля руководителем Центра проектного развития территорий и туризма назначена Инна Хваткова. Приказ о ее назначении на должность подписан в Главном управлении координации развития туризма в регионе», — заявили URA.RU в офисе центра.

Хваткова окончила Магнитогорский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление» и прошла повышение квалификации в области управления туризмом. Ранее топ-менеджер занимала позицию заместителя гендиректора в этом же Центре.

Мельников ушел с поста руководителя по собственному желанию. Он займется другими профессиональными проектами. В своем последнем обращении он отметил значительный прогресс в развитии туристической отрасли региона. Сформировался портфель инициатив и достигнут перелом в восприятии области потенциальными туристами.

На пост руководителя Мельников пришел в апреле 2022 года. Назначение тогда состоялось после прекращения планов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Этот проект он ранее возглавлял. Теперь, оставив должность гендиректора, Мельников сохранил за собой место в наблюдательном совете центра.

Инна Хваткова до назначения на должность трудилась замгендиректора центра
Инна Хваткова до назначения на должность трудилась замгендиректора центра
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В Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области сменился руководитель. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, новым главой место ушедшего Максима Мельникова стала Инна Хваткова. «С 22 апреля руководителем Центра проектного развития территорий и туризма назначена Инна Хваткова. Приказ о ее назначении на должность подписан в Главном управлении координации развития туризма в регионе», — заявили URA.RU в офисе центра. Хваткова окончила Магнитогорский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление» и прошла повышение квалификации в области управления туризмом. Ранее топ-менеджер занимала позицию заместителя гендиректора в этом же Центре. Мельников ушел с поста руководителя по собственному желанию. Он займется другими профессиональными проектами. В своем последнем обращении он отметил значительный прогресс в развитии туристической отрасли региона. Сформировался портфель инициатив и достигнут перелом в восприятии области потенциальными туристами. На пост руководителя Мельников пришел в апреле 2022 года. Назначение тогда состоялось после прекращения планов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Этот проект он ранее возглавлял. Теперь, оставив должность гендиректора, Мельников сохранил за собой место в наблюдательном совете центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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