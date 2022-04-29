За развитие челябинского туризма будет отвечать строитель несостоявшейся ВСМ Челябинск — Екатеринбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

АНО «Центр проектного развития и туризма Челябинской области» возглавил экс-директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ») Максим Мельников. Это следует из данных сервиса СБИС. Ранее он работал в структурах минимущества региона

Как пояснил источник URA.RU в правительстве региона, Мельникова попросили возглавить ХП «УСМ», когда стало понятно, что строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом не будет. Собственно, и саму идею, которую горячо поддерживали при губернаторе Борисе Дубровском, сменивший его Алексей Текслер оценил весьма скептически. Аккуратно подготовив ХМ «УСМ» к ликвидации, Мельников продемонстрировал свои деловые качества, которые оценили при новом назначении.

В совет новой структуры вошли замминистра имущества области Эльдар Белоусов, вице-губернатор, глава минимущества региона Александр Богашов, заместитель руководителя аппарата губернатора Иван Куцевляк. Также в совет включены министр экономического развития региона Наталья Лугачева и начальник одного из отделов минимущества Ольга Селистровская. До сих пор за развитие внутреннего туризма отвечало министерство экономического развития.

Скрин: сайт СБИС