В Кургане с 21 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование за выбор дизайн-проектов объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В первые дни больше всего голосов курганцы отдали за дизайн-проекты территорий в районе многоквартирного дома № 59 по проспекту Конституции и территории возле здания № 4 в 3 микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Принять участие в голосовании могут все жители города старше 14 лет, а завершится оно 13 июня 2025 года. «Напомним, что в Кургане на онлайн голосование будет вынесено 10 дизайн-проектов территорий», — пишет ведомство. Граждане смогут голосовать на «Госуслугах», а также через мобильное приложение и с помощью волонтеров.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане стартовало голосование по благоустройству территорий. Кроме того, за последние три года в голосовании приняли участие более 185 тысяч человек, проживающих в регионе.
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