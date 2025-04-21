21 апреля 2025

В городе ХМАО задержали скандального подрядчика мэрии. Фото

В Нижневартовске задержан подрядчик мэрии Виктор Руссу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На арендованной земле бизнесмен из Нижневартовска вместо коттеджей построил сарай
На арендованной земле бизнесмен из Нижневартовска вместо коттеджей построил сарай Фото:

В Югре руководителю строительной организации предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия экс-директор проблемной фирмы-застройщика «Вариант» провел махинации с землей для многодетных. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета.

«По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве. Задержанный возвел на муниципальной земле сарай из профлиста, а по документам провел его как капитальный дом. Участок, который был в аренде, он смог выкупить по сниженной цене и незаконно продал его своей двоюродной сестре. Нарушения вскрыла прокурорская проверка земли, предназначенной в том числе для многодетных.

Вместо коттеджа - строение, обшитое профлистом
Вместо коттеджа - строение, обшитое профлистом
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что по данным источников агентства экс-директора ООО «Вариант» из Нижневартовска Руссу заподозрили в мошенничестве. Сегодня версия подтвердилась — на скандального застройщика завели уголовное дело. 

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В Югре руководителю строительной организации предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия экс-директор проблемной фирмы-застройщика «Вариант» провел махинации с землей для многодетных. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета. «По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве. Задержанный возвел на муниципальной земле сарай из профлиста, а по документам провел его как капитальный дом. Участок, который был в аренде, он смог выкупить по сниженной цене и незаконно продал его своей двоюродной сестре. Нарушения вскрыла прокурорская проверка земли, предназначенной в том числе для многодетных. Ранее URA.RU сообщало, что по данным источников агентства экс-директора ООО «Вариант» из Нижневартовска Руссу заподозрили в мошенничестве. Сегодня версия подтвердилась — на скандального застройщика завели уголовное дело. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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