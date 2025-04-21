В Югре руководителю строительной организации предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия экс-директор проблемной фирмы-застройщика «Вариант» провел махинации с землей для многодетных. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета.
«По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве. Задержанный возвел на муниципальной земле сарай из профлиста, а по документам провел его как капитальный дом. Участок, который был в аренде, он смог выкупить по сниженной цене и незаконно продал его своей двоюродной сестре. Нарушения вскрыла прокурорская проверка земли, предназначенной в том числе для многодетных.
Ранее URA.RU сообщало, что по данным источников агентства экс-директора ООО «Вариант» из Нижневартовска Руссу заподозрили в мошенничестве. Сегодня версия подтвердилась — на скандального застройщика завели уголовное дело.
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