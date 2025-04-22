Стала известна причина смерти Церетели

В Москве, в своем доме в Переделкино, скончался известный российский художник-монументалист и скульптор Зураб Церетели. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.
Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. По словам его помощника, художник не страдал никакими заболеваниями, которые могли бы привести к его смерти. «Остановилось сердце… Дома в Переделкино, в окружении своих работ», — сказал Шагулашвили для агентства «РИА Новости».
Зураб Церетели был одним из самых известных и уважаемых художников России, чьи работы украшают многие города по всему миру. Он был автором множества памятников, скульптур и монументальных композиций, отличавшихся своим уникальным стилем и масштабом.
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