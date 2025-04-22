Стала известна причина смерти Церетели

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Зураб Церетели умер от остановки сердца
Зураб Церетели умер от остановки сердца Фото:

В Москве, в своем доме в Переделкино, скончался известный российский художник-монументалист и скульптор Зураб Церетели. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. По словам его помощника, художник не страдал никакими заболеваниями, которые могли бы привести к его смерти. «Остановилось сердце… Дома в Переделкино, в окружении своих работ», — сказал Шагулашвили для агентства «РИА Новости».

Зураб Церетели был одним из самых известных и уважаемых художников России, чьи работы украшают многие города по всему миру. Он был автором множества памятников, скульптур и монументальных композиций, отличавшихся своим уникальным стилем и масштабом.

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В Москве, в своем доме в Переделкино, скончался известный российский художник-монументалист и скульптор Зураб Церетели. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили. Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. По словам его помощника, художник не страдал никакими заболеваниями, которые могли бы привести к его смерти. «Остановилось сердце… Дома в Переделкино, в окружении своих работ», — сказал Шагулашвили для агентства «РИА Новости». Зураб Церетели был одним из самых известных и уважаемых художников России, чьи работы украшают многие города по всему миру. Он был автором множества памятников, скульптур и монументальных композиций, отличавшихся своим уникальным стилем и масштабом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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