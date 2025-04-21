Курганские росгвардейцы получили ведомственные награды

В Кургане сотрудников и военнослужащих территориального управления Росгвардии наградили медалями за успехи в профессиональной деятельности. Торжественная церемония вручения состоялась с участием начальника управления, полковника полиции Андрея Иванова. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения Росгвардии.
«За отличные показатели в профессиональной служебной деятельности двое росгвардейцев награждены медалями „За проявленную доблесть“ III степени, пятеро военнослужащих удостоены медалей „За отличие в службе“ I, II и III степеней за добросовестную военную службу, еще двоим вручены погоны к очередным воинским званиям», — пишет ведомство. Полковник полиции Андрей Иванов поздравил личный состав и пожелал дальнейших успехов.
Управление Росгвардии по Курганской области было создано в 2016 году в рамках реформы правоохранительных органов, объединив специальные подразделения, ранее входившие в структуру МВД. С момента образования ведомства его сотрудники неоднократно отмечались государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм.
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