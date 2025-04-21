Крупный пермский горнодобывающий завод показал убыток

ООО «Горнодобывающая компания» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Убыток компании составил более 28 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Горнодобывающая компания“» за 2024 год. Выручка — 1,04 млрд рублей, убыток — 28,69 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году прибыль общества составила более 68 млн рублей.
Компания зарегистрирована в 2008 году. Является одним из крупнейших производителей строительного щебня в Пермском крае. Занимается также производством товарного бетона на собственном заводе.
Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей.
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