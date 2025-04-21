21 апреля 2025

Крупный пермский горнодобывающий завод показал убыток

© Служба новостей «URA.RU»
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Убыток компании составил более 28 млн рублей
Убыток компании составил более 28 млн рублей Фото:

ООО «Горнодобывающая компания» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Убыток компании составил более 28 млн рублей. 

«Отчет о финансовых результатах ООО „Горнодобывающая компания“» за 2024 год. Выручка — 1,04 млрд рублей, убыток — 28,69 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году прибыль общества составила более 68 млн рублей.

Компания зарегистрирована в 2008 году. Является одним из крупнейших производителей строительного щебня в Пермском крае. Занимается также производством товарного бетона на собственном заводе.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей.

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ООО «Горнодобывающая компания» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Убыток компании составил более 28 млн рублей.  «Отчет о финансовых результатах ООО „Горнодобывающая компания“» за 2024 год. Выручка — 1,04 млрд рублей, убыток — 28,69 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году прибыль общества составила более 68 млн рублей. Компания зарегистрирована в 2008 году. Является одним из крупнейших производителей строительного щебня в Пермском крае. Занимается также производством товарного бетона на собственном заводе. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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