В Тюмени начали ремонтировать Червишевский тракт

В Тюмени отремонтирует участок Червишевского тракта на подъезде к городу. Подрядчик исправит 2,5 километра дороги. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
«Сегодня дорожные службы приступили к ремонту дороги на Червишевском тракте. Порядка двух с половиной километров приведут в нормативное состояние. Сегодня ночью приступили к фрезеровке, примерно 600 метров асфальта уже убрали. <...> Мы произведем уширение проезжей части на метр для установки нового барьерного ограждения из металла», — сообщили в пресс-службе ГУС.
Ранее URA.RU писало, что на Червишевском тракте утром 22 апреля образовалась пробка длиной 2,2 километра. Она растянулась от ТЦ «Остров» на объездной до развязки на Червишевском тракте и от развязки до улицы Престольная.
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