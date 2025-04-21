21 апреля 2025

В Тюмени начали ремонтировать Червишевский тракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик исправит 2,5 километра дороги
Подрядчик исправит 2,5 километра дороги Фото:

В Тюмени отремонтирует участок Червишевского тракта на подъезде к городу. Подрядчик исправит 2,5 километра дороги. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

«Сегодня дорожные службы приступили к ремонту дороги на Червишевском тракте. Порядка двух с половиной километров приведут в нормативное состояние. Сегодня ночью приступили к фрезеровке, примерно 600 метров асфальта уже убрали. <...> Мы произведем уширение проезжей части на метр для установки нового барьерного ограждения из металла», — сообщили в пресс-службе ГУС.

Ранее URA.RU писало, что на Червишевском тракте утром 22 апреля образовалась пробка длиной 2,2 километра. Она растянулась от ТЦ «Остров» на объездной до развязки на Червишевском тракте и от развязки до улицы Престольная.

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В Тюмени отремонтирует участок Червишевского тракта на подъезде к городу. Подрядчик исправит 2,5 километра дороги. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «Сегодня дорожные службы приступили к ремонту дороги на Червишевском тракте. Порядка двух с половиной километров приведут в нормативное состояние. Сегодня ночью приступили к фрезеровке, примерно 600 метров асфальта уже убрали. <...> Мы произведем уширение проезжей части на метр для установки нового барьерного ограждения из металла», — сообщили в пресс-службе ГУС. Ранее URA.RU писало, что на Червишевском тракте утром 22 апреля образовалась пробка длиной 2,2 километра. Она растянулась от ТЦ «Остров» на объездной до развязки на Червишевском тракте и от развязки до улицы Престольная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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