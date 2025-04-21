Пробка длиной в пять километров образовалась утром 22 апреля
В Тюмени в районе объездной и Червишевского тракта образовалась многокилометровая пробка. По данным сервиса 2ГИС, затор растянулся от ТЦ «Остров» до развязки на Червишевском тракте и от развязки до улицы Престольная.
«Кто поближе к светофору. Что там происходит? Ремонтные работы?» — задался вопросом водитель Валерий в приложении. На Червишевском тракте пробка составляет 2,2 километра, на объездной — 3,5 километра.
Причина затора неизвестна. Комментарии от Госавтоинспекции ожидаются.
Пробка растянулась от ТЦ «Остров».
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