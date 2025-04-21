21 апреля 2025

Тюменские водители встали в многокилометровые пробки. Скрин

В Тюмени образовалась пробка в 5 километров на объездной и Червишевском тракте
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка длиной в пять километров образовалась утром 22 апреля
Пробка длиной в пять километров образовалась утром 22 апреля Фото:

В Тюмени в районе объездной и Червишевского тракта образовалась многокилометровая пробка. По данным сервиса 2ГИС, затор растянулся от ТЦ «Остров» до развязки на Червишевском тракте и от развязки до улицы Престольная.

«Кто поближе к светофору. Что там происходит? Ремонтные работы?» — задался вопросом водитель Валерий в приложении. На Червишевском тракте пробка составляет 2,2 километра, на объездной — 3,5 километра.

Причина затора неизвестна. Комментарии от Госавтоинспекции ожидаются.

Пробка растянулась от ТЦ «Остров».
Пробка растянулась от ТЦ «Остров».
Фото:

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В Тюмени в районе объездной и Червишевского тракта образовалась многокилометровая пробка. По данным сервиса 2ГИС, затор растянулся от ТЦ «Остров» до развязки на Червишевском тракте и от развязки до улицы Престольная. «Кто поближе к светофору. Что там происходит? Ремонтные работы?» — задался вопросом водитель Валерий в приложении. На Червишевском тракте пробка составляет 2,2 километра, на объездной — 3,5 километра. Причина затора неизвестна. Комментарии от Госавтоинспекции ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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