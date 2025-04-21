Екатеринбуржцы не заметили олигарха Абрамовича на спектакле

Зрители не узнали миллиардера Абрамовича на спектакле «Б.Р.» в Екатеринбурге

22 апреля 2025 в 13:54 Размер текста - 17 +

Один из самых богатейших людей мира остался неузнанным в Екатеринбурге Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Некоторые из зрителей, побывавших на премьере спектакля «Б.Р.» на Свердловской киностудии, не узнали присутствовавшего там же миллиардера Романа Абрамовича. Одним из таких оказался екатеринбургский урбанист и общественник Дмитрий Москвин, об этом он рассказал URA.RU. «Нет, вообще никак не видел [Абрамовича], ни малейшего намека. Татьяну Борисовну [Юмашеву] видел, кортеж видел. Видел, как ее лицо мелькнуло, когда они в машину садились, а остальных нет. Даже мои друзья, сидевшие прямо перед всей этой компанией, Абрамовича не признали», — сказал Москвин. Роман Абрамович прилетал в Екатеринбург 19 апреля в компании дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, ее мужа Валентина (экс-главы президентской администрации) и Александра Волошина (был последним главой администрации президента Ельцина). Кроме спектакля «Б.Р.» о свердловском поэте Борисе Рыжем они побывали в Ельцин Центре. Там у Юмашевой была рабочая встреча, а Абрамович осмотрел две выставки. Подробнее об этом, — в заметке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые из зрителей, побывавших на премьере спектакля «Б.Р.» на Свердловской киностудии, не узнали присутствовавшего там же миллиардера Романа Абрамовича. Одним из таких оказался екатеринбургский урбанист и общественник Дмитрий Москвин, об этом он рассказал URA.RU. «Нет, вообще никак не видел [Абрамовича], ни малейшего намека. Татьяну Борисовну [Юмашеву] видел, кортеж видел. Видел, как ее лицо мелькнуло, когда они в машину садились, а остальных нет. Даже мои друзья, сидевшие прямо перед всей этой компанией, Абрамовича не признали», — сказал Москвин. Роман Абрамович прилетал в Екатеринбург 19 апреля в компании дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, ее мужа Валентина (экс-главы президентской администрации) и Александра Волошина (был последним главой администрации президента Ельцина). Кроме спектакля «Б.Р.» о свердловском поэте Борисе Рыжем они побывали в Ельцин Центре. Там у Юмашевой была рабочая встреча, а Абрамович осмотрел две выставки. Подробнее об этом, — в заметке URA.RU.