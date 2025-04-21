21 апреля 2025

Екатеринбуржцы не заметили олигарха Абрамовича на спектакле

Зрители не узнали миллиардера Абрамовича на спектакле «Б.Р.» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Один из самых богатейших людей мира остался неузнанным в Екатеринбурге Фото:

Некоторые из зрителей, побывавших на премьере спектакля «Б.Р.» на Свердловской киностудии, не узнали присутствовавшего там же миллиардера Романа Абрамовича. Одним из таких оказался екатеринбургский урбанист и общественник Дмитрий Москвин, об этом он рассказал URA.RU.

«Нет, вообще никак не видел [Абрамовича], ни малейшего намека. Татьяну Борисовну [Юмашеву] видел, кортеж видел. Видел, как ее лицо мелькнуло, когда они в машину садились, а остальных нет. Даже мои друзья, сидевшие прямо перед всей этой компанией, Абрамовича не признали», — сказал Москвин.

Роман Абрамович прилетал в Екатеринбург 19 апреля в компании дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, ее мужа Валентина (экс-главы президентской администрации) и Александра Волошина (был последним главой администрации президента Ельцина). Кроме спектакля «Б.Р.» о свердловском поэте Борисе Рыжем они побывали в Ельцин Центре. Там у Юмашевой была рабочая встреча, а Абрамович осмотрел две выставки. Подробнее об этом, — в заметке URA.RU.

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Некоторые из зрителей, побывавших на премьере спектакля «Б.Р.» на Свердловской киностудии, не узнали присутствовавшего там же миллиардера Романа Абрамовича. Одним из таких оказался екатеринбургский урбанист и общественник Дмитрий Москвин, об этом он рассказал URA.RU. «Нет, вообще никак не видел [Абрамовича], ни малейшего намека. Татьяну Борисовну [Юмашеву] видел, кортеж видел. Видел, как ее лицо мелькнуло, когда они в машину садились, а остальных нет. Даже мои друзья, сидевшие прямо перед всей этой компанией, Абрамовича не признали», — сказал Москвин. Роман Абрамович прилетал в Екатеринбург 19 апреля в компании дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, ее мужа Валентина (экс-главы президентской администрации) и Александра Волошина (был последним главой администрации президента Ельцина). Кроме спектакля «Б.Р.» о свердловском поэте Борисе Рыжем они побывали в Ельцин Центре. Там у Юмашевой была рабочая встреча, а Абрамович осмотрел две выставки. Подробнее об этом, — в заметке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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