Что Абрамович делал в Ельцин Центре: подробности и версии

Роман Абрамович побывал на двух выставках в Ельцин Центре

21 апреля 2025 в 16:42 Размер текста - 17 +

Роман Абрамович в Екатеринбурге побывал как минимум в двух местах Фото: imago sportfotodienst / Global Look Press Миллиардер Роман Абрамович, побывав в Екатеринбурге 19 апреля, не только посетил спектакль о поэте Борисе Рыжем, но и осмотрел в Ельцин Центре две выставки. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ЕЦ (ранее там говорили только про визит семьи Бориса Ельцина). Что именно увидел олигарх и с чем мог быть связан его загадочный визит, — в материале URA.RU. Абрамович прилетел в Екатеринбург 19 апреля в компании дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, ее мужа Валентина (экс-главы президентской администрации) и Александра Волошина (был последним главой администрации президента Ельцина). Частный самолет Airbus A319 с гостями приземлился в аэропорту Кольцово в 16:30. Около 17 часов компания прибыла в Ельцин Центр. «Первая [экспозиция, которую осмотрели гости] — „Владимир Куприянов. Возвращение времени“, где представлены работы одноименного фотохудожника. Вторая фотовыставка находится в атриуме Ельцин Центра и называется „Это война“, она посвящена 80-летию Победы», — пояснили агентству представители Ельцин Центра. Известно также, что Юмашева отдельно пообщалась с коллективом ЕЦ (обычная рабочая встреча). В центре Абрамович и его спутники, по неофициальным данным, провели более часа. В ресторанах, располагающихся в Ельцин Центре — «1991» (туда Абрамович заходил в 2016) и «Барборис», — корреспонденту заявили, что никого из названных статусных гостей в этот день не видели. В telegram-каналах высказывались предположения, что в Екатеринбурге с Абрамовичем велись переговоры о подготовке к празднованию десятилетия Ельцин Центра, которое состоится в ноябре. По другой версии, у ЕЦ якобы возникли финансовые проблемы, и учреждение ищет спонсорства. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, полагает, что вряд ли это так, ведь Абрамович с самого начала финансово поддерживал Ельцин Центр и эту помощь не сворачивал. «Возможно, это был символический жест: показать, что Ельцин Центр есть и будет [несмотря на попытки активистов остановить его работу]», — предположил собеседник. В самом ЕЦ все эти версии назвали домыслами. К 19 часам компания переместилась на Свердловскую киностудию, где состоялась премьера спектакля «Б.Р.» о поэте Борисе Рыжем. Как отмечали очевидцы, миллиардер досмотрел постановку до конца, а потом, как обычный зритель, отстоял в очереди на выходе. Этот момент попал на видео. По одной из версий, команда Абрамовича помогала организовывать этот спектакль, который ранее показали также в Москве и Санкт-Петербурге. В компанию Art Seasons, которая является организатором проекта, направлен запрос с просьбой прокомментировать появление Абрамовича на постановке. Ответ будет опубликован, как только поступит. Также запрос направлен в пресс-офис миллиардера. В районе 21:30 лайнер Абрамовича покинул Кольцово. В общей сложности один из богатейших людей мира провел в Екатеринбурге пять часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миллиардер Роман Абрамович, побывав в Екатеринбурге 19 апреля, не только посетил спектакль о поэте Борисе Рыжем, но и осмотрел в Ельцин Центре две выставки. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ЕЦ (ранее там говорили только про визит семьи Бориса Ельцина). Что именно увидел олигарх и с чем мог быть связан его загадочный визит, — в материале URA.RU. Абрамович прилетел в Екатеринбург 19 апреля в компании дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, ее мужа Валентина (экс-главы президентской администрации) и Александра Волошина (был последним главой администрации президента Ельцина). Частный самолет Airbus A319 с гостями приземлился в аэропорту Кольцово в 16:30. Около 17 часов компания прибыла в Ельцин Центр. «Первая [экспозиция, которую осмотрели гости] — „Владимир Куприянов. Возвращение времени“, где представлены работы одноименного фотохудожника. Вторая фотовыставка находится в атриуме Ельцин Центра и называется „Это война“, она посвящена 80-летию Победы», — пояснили агентству представители Ельцин Центра. Известно также, что Юмашева отдельно пообщалась с коллективом ЕЦ (обычная рабочая встреча). В центре Абрамович и его спутники, по неофициальным данным, провели более часа. В ресторанах, располагающихся в Ельцин Центре — «1991» (туда Абрамович заходил в 2016) и «Барборис», — корреспонденту заявили, что никого из названных статусных гостей в этот день не видели. В telegram-каналах высказывались предположения, что в Екатеринбурге с Абрамовичем велись переговоры о подготовке к празднованию десятилетия Ельцин Центра, которое состоится в ноябре. По другой версии, у ЕЦ якобы возникли финансовые проблемы, и учреждение ищет спонсорства. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, полагает, что вряд ли это так, ведь Абрамович с самого начала финансово поддерживал Ельцин Центр и эту помощь не сворачивал. «Возможно, это был символический жест: показать, что Ельцин Центр есть и будет [несмотря на попытки активистов остановить его работу]», — предположил собеседник. В самом ЕЦ все эти версии назвали домыслами. К 19 часам компания переместилась на Свердловскую киностудию, где состоялась премьера спектакля «Б.Р.» о поэте Борисе Рыжем. Как отмечали очевидцы, миллиардер досмотрел постановку до конца, а потом, как обычный зритель, отстоял в очереди на выходе. Этот момент попал на видео. По одной из версий, команда Абрамовича помогала организовывать этот спектакль, который ранее показали также в Москве и Санкт-Петербурге. В компанию Art Seasons, которая является организатором проекта, направлен запрос с просьбой прокомментировать появление Абрамовича на постановке. Ответ будет опубликован, как только поступит. Также запрос направлен в пресс-офис миллиардера. В районе 21:30 лайнер Абрамовича покинул Кольцово. В общей сложности один из богатейших людей мира провел в Екатеринбурге пять часов.