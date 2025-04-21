Судьи ошиблись в решающем матче «Автомобилиста» и «Ак Барса». Видео

22 апреля 2025 в 12:36 Размер текста - 17 +

«Ак Барс» уличили в опасной игре против «Автомобилиста» Фото: Александр Стародумов © URA.RU Континентальная хоккейная лига нашла ошибку судейства в седьмом матче серии «Автомобилиста» и «Ак Барса», по итогам которого екатеринбургская команда вылетела из плей-офф. После жалобы «Авто» комиссия признала, что было пропущено удаление игрока казанского клуба, рассказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков. «Ответ пришел, он гласит: было пропущено удаление за игру высоко поднятой клюшкой Эрика О’Делла против Алексея Бывальцева в первом овертайме», — пояснил Рябков на пресс-конференции. Он отметил, что, несмотря на это, клуб не вправе запретить данной бригаде судей работать на матчах «Автомобилиста» — составы определяет КХЛ. «Автомобилист» выступил с обвинениями в адрес судей, прикрепив моменты с эпизодами игнорирования опасной игры противника. Главными судьями того матча были Виктор Бирин и Иван Фатеев. Отмечается, что второй судья работал и на третьем матче, в котором «Ак Барс» ни разу не получил численное меньшинство. Екатеринбургская команда уступила казанскому клубу в седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3:4. Решающая встреча прошла в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» при 11,6 тысячах зрителей. Уральцы не выполнили задачу, поставленную руководством перед сезоном: выиграть трофей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Континентальная хоккейная лига нашла ошибку судейства в седьмом матче серии «Автомобилиста» и «Ак Барса», по итогам которого екатеринбургская команда вылетела из плей-офф. После жалобы «Авто» комиссия признала, что было пропущено удаление игрока казанского клуба, рассказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков. «Ответ пришел, он гласит: было пропущено удаление за игру высоко поднятой клюшкой Эрика О’Делла против Алексея Бывальцева в первом овертайме», — пояснил Рябков на пресс-конференции. Он отметил, что, несмотря на это, клуб не вправе запретить данной бригаде судей работать на матчах «Автомобилиста» — составы определяет КХЛ. «Автомобилист» выступил с обвинениями в адрес судей, прикрепив моменты с эпизодами игнорирования опасной игры противника. Главными судьями того матча были Виктор Бирин и Иван Фатеев. Отмечается, что второй судья работал и на третьем матче, в котором «Ак Барс» ни разу не получил численное меньшинство. Екатеринбургская команда уступила казанскому клубу в седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3:4. Решающая встреча прошла в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» при 11,6 тысячах зрителей. Уральцы не выполнили задачу, поставленную руководством перед сезоном: выиграть трофей.